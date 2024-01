Las acciones de Grifols se desplomaban cerca de un 40% este martes en Bolsa como reacción a un informe del fondo bajista Gotham City que acusa a la farmacéutica catalana de falsear sus cuentas para presentar un endeudamiento muy inferior al real. «Si estamos en lo cierto, el valor de Grifols es cero», asegura el informe.

Los títulos de Grifols han tardado casi hora y media en marcar un primer precio en la sesión oficial dada la avalancha de órdenes de venta. Finalmente lo ha logrado con un derrumbe cercano al 40% hasta un mínimo de 7,12 euros. Gotham City es el mismo analista que destapó el fraude contable de Gowex, por lo que el mercado le concede bastante credibilidad.

«Creemos que Grifols manipula las cifras de deuda y Ebitda (beneficio bruto de explotación) que publica para reducir artificialmente su ratio de apalancamiento (endeudamiento) a 6 veces el Ebitda, cuando creemos que en realidad está entre 10 y 13 veces. Si estamos en lo cierto, el valor de las acciones de Grifols es cero», señala el demoledor informe.

GRF shareholders, due to minority interests, own shares in a loss-making entity that is heavily indebted. We believe GRF manipulates reported debt & EBITDA to artificially reduce leverage to 6x which we believe is closer to 10x-13x. Should we be correct, then GRF equity = 0.

