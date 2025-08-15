CaixaBank lanza una línea de ayudas para los afectados por los incendios

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados por los incendios forestales que, durante esta semana, han afectado a distintas zonas del territorio español, según ha anunciado la entidad en una nota.

En Castilla y León, donde el fuego, además de arrasar miles de hectáreas de alto valor natural y agrícola, ha destruido infraestructuras rurales, la entidad ha activado una línea de ayudas específica por valor de 30 millones de euros.

Las ayudas se destinarán, por un lado, a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.

Asimismo, las ayudas que ha activado CaixaBank también estarán disponibles para clientes que lo soliciten de otras zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales de los últimos días, como la Comunidad de Madrid y Galicia.

Caixabank: Bizum

Por otra parte, el banco ha alcanzado los nueve millones de clientes registrados en Bizum a cierre de junio de 2025, consolidándose como «la entidad líder en el uso de esta solución de pagos móviles en España, con una cuota de mercado superior al 30%», informa en un comunicado este viernes.

Durante los seis primeros meses del año, los clientes de CaixaBank realizaron más de 170,4 millones de envíos con Bizum, lo que representa una media de cerca de un millón de operaciones diarias.

A ello se suman casi 5 millones de compras online, lo que supone un incremento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo de una adopción creciente del servicio en el comercio electrónico.

Asimismo, el 92% de los clientes registrados ha utilizado Bizum en los últimos tres meses, un compromiso que se observa especialmente en imagin, el neobanco del Grupo CaixaBank, donde casi 2 millones de clientes usan Bizum mensualmente.

En paralelo, CaixaBank ha reforzado su apuesta por Bizum con nuevas funcionalidades orientadas a facilitar los pagos digitales en ámbitos como el pago de tasas e impuestos en plataformas públicas, y con la optimización del proceso de compra online, buscando una experiencia de usuario más ágil, intuitiva y sin fricciones.