Grifols confirma que la venta del 20% de Shanghai RAAS Blood a Haier sigue en pie

Grifols ha anunciado este domingo que la china Haier Group Corporation le ha confirmado que le comprará la mayor parte (20%) de su participación en Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. (SRAAS), como estaba previsto antes de las acusaciones de la firma de análisis Gotham Research contra Grifols. La operación está valorada en 1.630 millones de euros.

En una Información Relevante enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional afirma que ha contactado con Haier, cuya vicepresidenta «ha manifestado textualmente lo siguiente: «We continue to work to close the deal as originally planned» (Seguimos trabajando para cerrar el trato como estaba previsto).

Así, Grifols afirma que la operación evoluciona según lo previsto y prevé cerrar la operación «la primera mitad del año 2024, tal y como ya se ha comunicado al mercado», añade ante la CNMV. Grifols venderá el 20% de SRAAS a Haier por unos 1.800 millones de dólares estadounidenses (casi 1.630 millones de euros).

Asimismo, fuentes de Grifols han explicado que el Acuerdo de Alianza Estratégica y Compra de Acciones suscrito con Haier el 29 de diciembre de 2023 es «vinculante» y que ambas partes están obligadas contractualmente a cumplir sus obligaciones. «Si se cumplen las condiciones de cierre y una de las partes se niega a cerrar la operación, ello constituiría un incumplimiento sustancial» del Acuerdo e implicaría reclamaciones legales, advierten.

Acusaciones de Gotham a Grifols

Esta semana las acciones de Grifols se han hundido en Bolsa después de que el pasado martes en Bolsa el fondo bajista Gotham City que acusa a la farmacéutica catalana de falsear sus cuentas para presentar un endeudamiento muy inferior al real. «Si estamos en lo cierto, el valor de Grifols es cero», asegura el informe.

«Creemos que Grifols manipula las cifras de deuda y Ebitda (beneficio bruto de explotación) que publica para reducir artificialmente su ratio de apalancamiento (endeudamiento) a 6 veces el Ebitda, cuando creemos que en realidad está entre 10 y 13 veces. Si estamos en lo cierto, el valor de las acciones de Grifols es cero», señala el demoledor informe.

Y añade: «Los accionistas de Grifols, debido a los intereses minoritarios, tienen acciones en una empresa que genera pérdidas y que está fuertemente endeudada».

Grifols ha negado categóricamente las acusaciones de Gotham City en un comunicado remitido a la CNMV. Además, el pasado miércoles la farmacéutica catalana anunció que emprenderá acciones legales contra Gotham City Research por «el importante daño causado, tanto financiero como reputacional».