Greening nombra a Pablo Otín nuevo CEO de la compañía

Greening ha anunciado a Pablo Otín como su nuevo Chief Executive Officer (CEO). El nombramiento coincide con el despliegue de su Plan Estratégico, orientado al crecimiento rentable, la integración de negocios y el fortalecimiento de su posicionamiento como actor relevante en los mercados en los que opera, así como con operaciones corporativas de carácter estratégico, entre ellas la OPA lanzada sobre EIDF.

Otín cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria energética, ocupando posiciones de alta dirección en compañías de referencia del sector. Está especializado en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y almacenamiento energético (BESS), con amplia experiencia internacional en proyectos greenfield, financiación estructurada, M&A, gestión de activos, acuerdos PPA, optimización de costes y liderazgo de equipos internacionales.

Como CEO de Greening, Pablo Otín asumirá la dirección global de los negocios y de las áreas corporativas, con el objetivo de acelerar el crecimiento del Grupo, mejorar la rentabilidad y reforzar la ejecución de proyectos complejos, contribuyendo de forma directa a la creación de valor sostenible a largo plazo.

Reorganización directiva

En el marco de esta reorganización de la Dirección, Ignacio Salcedo asume el cargo de Presidente Ejecutivo, desde el que ejercerá la Presidencia del Consejo de Administración y la supervisión estratégica del grupo. Por su parte, Diego Puerta, como Vicepresidente, será responsable del Control de Gestión, la Auditoría Interna y el Compliance, así como de la integración de compañías y los procesos de transformación y eficiencia.

Salcedo ha señalado: «Estamos encantados de anunciar la incorporación de Pablo como CEO de Greening. Estoy convencido que su experiencia en el sector y su perfil ejecutivo nos ayudarán a impulsar el crecimiento del Grupo, acelerando los planes de eficiencia y rentabilidad».

Con este nuevo esquema organizativo, Greening refuerza su gobierno corporativo y su capacidad para afrontar los retos de un sector en transformación, avanzando con solidez en su objetivo de crear valor sostenible a largo plazo para sus accionistas, clientes y equipos y consolidar su posición como actor relevante del sector energético a nivel nacional e internacional.