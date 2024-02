La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) afirman a OKDIARIO que no van a organizar acciones conjuntas con la organización agraria Unión de Uniones ni con otras asociaciones mientras el Ministerio de Agricultura y Pesca dirigido por Luis Planas no los reconozca de forma oficial. Sin embargo, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, asegura que él está abierto a realizar un acercamiento con el objetivo de convocar movilizaciones de forma coordinada.

El undécimo día de protestas de agricultores sucede tras la segunda reunión del ministro Planas con las principales organizaciones agrarias. Sin embargo, muchos trabajadores del sector no se sienten representados por estas organizaciones.

Así lo afirma Cortés a este periódico, quien defiende que cada vez son más aquellos agricultores que se organizan alrededor de plataformas independientes: «Dicen ser los más representativos, pero no quieren elecciones en el campo». El representante dirige la segunda asociación con más afiliados, pero el ministerio no le da reconocimiento institucional.

Las asociaciones esperan a Planas

Por su parte, Asaja asegura que sólo se coordinan con Coag y UPA porque «son las que están validadas por el Ministerio». Según la principal organización agraria de España, «no se puede introducir en la ecuación a unas personas que no tienen poder de decisión y que no se les reconoce como un sindicato válido» ante el Gobierno.

Es decir, las organizaciones oficiales consideran que no pueden contar con otras porque sería contar con alguien «que no va a poder participar» en la toma de decisiones al no tener representación reconocida por el Gobierno. «Lo que se tendría que hacer para estar en igualdad de condiciones y actuar de forma coordinada sería que Unión de Uniones fuera reconocida como representante por el ministerio», explican.

El delegado de Unión de Uniones defiende que las asociaciones reconocidas por Planas están condicionadas por las ayudas públicas que reciben. Sin embargo, Cortés considera que «la fuerza es importante», es decir, que es necesaria la unión entre todos los representantes del sector para que las protestas sean eficaces.

Sin embargo, la segunda organización agraria no se cierra a realizar acciones conjuntas con el resto. De hecho, el delegado afirma que ya existen «acercamientos». «La fuerza es importante, pero con control. La fuerza sin control puede hacer más daño. Estamos negociando en cada sitio de una manera distinta, porque cada plataforma es distinta», defiende el representante. Es decir, Cortés desvela que los agricultores están buscando fórmulas de entendimiento.

«Estamos intentando decir: ‘oye, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a intentar coordinarnos un poquito más’. Por parte de la Unión no hay ningún problema. Nunca hemos puesto ningún problema», confiesa el líder agrario. «La Unión no tiene ningún ansia de acaparar protagonismo. Lo que queremos es reconducir este sentimiento para organizarnos con eficacia», asegura.

En definitiva, Cortés revela que se está poniendo encima de la mesa «la unión con las plataformas». «No descarto que pueda haber algún acercamiento para intentar coordinarnos y que no vayamos como pollos sin cabeza», explica.

Planas fracasa en sus reuniones

Tras la reunión de Planas de este jueves con las asociaciones de agricultores oficiales, las organizaciones decidieron no desconvocar las movilizaciones. El ministro les vendió promesas sin concretar, ni en contenidos ni en plazos. Con ese panorama, los productores consideran que no hay avance alguno que les permita cancelar sus protestas. Las que ya están convocadas seguirán celebrándose en los lugares, fechas y horas que ya están programadas.

Miguel Padilla, líder de Coag, afirma a OKDIARIO que el encuentro con Planas «es un paso adelante, pero aún queda mucho por recorrer». Cortés, por su parte, asegura que no bastan las palabras del Ministro, sino que espera actos concretos: «No nos podemos fiar de la palabra de este Gobierno».

Por tanto, las protestas de agricultores no tienen visos de finalizar y los intentos del Ejecutivo por llegar a un acuerdo que calme la situación no están teniendo su fruto.

Además, numerosos agricultores organizados a través de asociaciones no oficiales como Unión de Uniones o mediante plataformas independientes no se fían de las negociaciones que están llevando a cabo los sindicatos oficiales. Por tanto, es probable que las protestas continúen durante un tiempo, al menos hasta que el Ejecutivo toma medidas tangibles que convenzan a los implicados.