El Gobierno está usando métodos de presión hacia los inquilinos que viven en edificios de la antigua Sareb. En concreto, uno de los más habituales para tratar de obligar a que las familias vulnerables, en su mayoría, abandonen estos edificios es cortándoles el agua.

Uno de los casos más polémicos fue en el municipio Casarrubuelos, donde el Gobierno mantiene sin agua desde el mes de enero a 10 familias vulnerables por una deuda que no ha pagado el anterior propietario del inmueble. Sin embargo, desde el sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid informan a ODIARIO de que este método se trata de una práctica bastante habitual, y de que no es un caso aislado.

«La Sareb usa esta práctica de cortar el agua como método de presión y lo ha hecho en más edificios que conocemos. Tenemos constancias de más edificios de la Sareb en la Comunidad de Madrid en los que se están utilizando las mismas presiones», explican desde este sindicato.

Por otro lado, denuncia que el Gobierno vende que la Sareb era una herramienta para que familias con bajos recursos pudieran acceder a una vivienda, pero en realidad ahora quiere vaciarlas como sea para solucionar la falta de vivienda de protección oficial (VPO) que hay en nuestro país.

«El Estado está diciendo que la Sareb se montó para solucionar un poco la vida de la gente. Sin embargo, ahora la Sareb se supone que la va a absorber Casa 47 y están anunciando a bombo y platillo Casa 47 como si fuera una gran solución. Y desde luego, nosotros no lo vemos así», defienden.

«El Gobierno tiene actualmente unos activos de alto valor en la Sareb y de los que hay gente que quiere sacar, y una de las alternativas que propone es mandar a esta gente a reubicaciones forzosas sin previo aviso de donde van a ser reubicados, y que en algunos se encuentran a 35 o 40 kilómetros de donde estaban», indican.

La mayoría de estas viviendas pertenecen al programa social y asequible para familias vulnerables de la Sareb. Como explican desde el sindicato: «En algunos casos, se ha intentado hasta ejecutar desahucios para liberar estos inmuebles, ya que el Gobierno considera que tiene en la Sareb viviendas de alto valor y quiere tomar posesión de ellas» con el objetivo de solucionar el problema de la falta de vivienda asequible en España.

La Sareb corta el agua a 10 familias vulnerables

La Sareb, empresa que es propiedad del Gobierno, está ejerciendo acoso inmobiliario contra 10 familias desde el mes de enero, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El motivo es que esta entidad que pertenece al Gobierno de Pedro Sánchez, ha ordenado que se corte el agua de un inmueble que se encuentra en el municipio madrileño de Casarrubuelos, a pesar de que los contratos en alquiler social de los inquilinos se encuentran plenamente vigentes.

Así, la excusa de la Sareb para ejecutar esta acción, en colaboración con el Canal de Isabel II, es una deuda que no corresponde a los inquilinos actuales, sino al antiguo propietario del edificio.

«Todas las personas a las que les han cortado el agua son familias vulnerables, que cuentan con niños, y hogares en los que también viven personas con alguna minusvalía. Por otro lado, son familias vulnerables porque cobran en su mayoría menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de que también viven en el bloque jubilados, y personas que cobran sólo la pensión mínima no contributiva», alertan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.