El Gobierno traiciona a los agricultores y se erige como el principal defensor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, el bloque comercial sudamericano, según afirma Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, a OKDIARIO. El representante agrario defiende que el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha renunciado a las promesas que realizó a su asociación, sobre todo aquellas relacionadas con las cláusulas espejo.

«El ministro ha firmado un acuerdo con Unión de Uniones y con UPA que dice que va a proponer en todos lados que se prohíban los acuerdos comerciales que no contengan las cláusulas espejo. Al mismo tiempo, está siendo el principal valedor del acuerdo con Mercosur, que no tiene estas cláusulas», expone Cortés.

Así, cuando los agricultores expusieron esta actitud ante el Gobierno, la respuesta fue que el acuerdo con Mercosur «tiene muchos más beneficios que perjuicios», según el líder agrícola: «Se lo dijimos a la secretaria general del Ministerio en una reunión que tuvimos y la respuesta fue que han valorado que tiene muchos más beneficios que perjuicios».

«Le hemos pedido el informe de impacto económico del acuerdo con Mercosur y se está negando a dárnoslo. Entonces, esa afirmación no tiene ninguna base técnica. Por eso estamos todos en contra», confiesa Cortés.

El Gobierno traiciona a los agricultores

«El ministro Planas es el principal valedor de del acuerdo con Mercosur», asegura el representante agrario. «Una cosa son las declaraciones y otra la realidad», lamenta. Y es que el acuerdo que el ministro firmó con los agricultores expone lo siguiente: «Apoyo a la aplicación de las cláusulas espejo en los instrumentos de representación de gobiernos internacionales».

«El Gobierno defenderá en los foros internacionales, incluida la Unión Europea, en la creación o modernización de los acuerdos comerciales con terceros países, la aplicación de las denominadas cláusulas espejo, de manera que los productores agrícolas y ganaderos importados estén sometidos a la misma regla que los comunitarios, particularmente en lo referido al empleo de fitosanitarios autorizados en la Unión Europea», reza el acuerdo del Ejecutivo con los productores del campo.

Por tanto, el Gobierno ha decidido incumplir el acuerdo con los agricultores en el caso de Mercosur por considerar que tiene más beneficios que perjuicios, pero sin demostrar esa afirmación a través de informes técnicos o información objetiva.

«El principal problema son las exigencias que tenemos los productores a diferencia de ellos. Pongo un ejemplo. Yo elaboro arroz en la Unión Europea y hay una serie de productos fitosanitarios que no puedo utilizar porque están prohibidos. En cambio, la OMC sí los permite. Entonces, puede venir un arroz desde Paraguay a España o a Francia con unos tratamientos que a mí me impiden utilizar. Puede venir carne hormonada de vacuno de Argentina, cosa que a mí me impiden», explica el representante agrario.

Es decir, el problema de los agricultores es «que la Unión Europea es mucho más restrictiva a la hora de utilizar ciertos productos que la OMC», por lo que se puede realizar comercio entre países con unas normas mucho más laxas que las europeas, dando una ventaja competitiva a Mercosur.

«Para yo poder competir con la carne de Brasil, o con la de Argentina, o con el arroz de Paraguay o Uruguay, el acuerdo comercial debería de exigir que se produzca en las mismas condiciones. Me está obligando a mí, productor europeo, a hacerlo. Voy a estar fuera de estar fuera del mercado», lamenta el representante agrícola.

«El problema que tenemos es que las normas, los decretos, los reglamentos y todo lo demás se hacen siempre desde un despacho. Y, muchas veces, el que lo hace no tiene conocimiento sobre la agricultura, o lo tiene muy limitado», denuncia Cortés.