El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la nueva Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión desarrollada por el Ministerio de Economía. La nueva legislación estipula que el Gobierno limita seis años los mandatos del consejo de administración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero, tal y como han informado fuentes del propio Ministerio a OKDIARIO, los actuales gestores del supervisor podrán renovar su actual puesto por dos años más.

La posibilidad queda recogida en la disposición transitoria segunda en la que se estipula que las personas que, a la entrada en vigor de esta ley, “ejerzan la titularidad de la presidencia, de la vicepresidencia y de las consejerías del consejo de la CNMV, y se encuentren en su primer período de mandato, podrán ser renovados al término de sus mandatos una única vez y por un periodo total que, incluyendo el tiempo transcurrido con antelación a la entrada en vigor de esta ley, no podrá exceder del plazo de seis años previsto en el artículo 26 de la presente ley”.

Es decir, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y su consejo podrán renovar su mandato por un máximo de 2 años para cumplir así con el nuevo requisito. El propio Buenaventura, cuyo cargo finaliza en 2024, ya solicitó esta posibilidad ante el Congreso de los Diputados, “y está en línea con otros organismos internacionales y el Banco de España”, señalan las fuentes del Ministerio consultadas. El objetivo así es agotar los mandatos vigentes, que hasta la fecha eran de cuatro años con posible prórroga otros cuatro años más, y a partir de la entrada en vigor de la ley cada vez que toque hacer un nombramiento se hará aplicando la nueva normativa. Por ello, resultaba imposible que el consejo actual renovase por otros cuatro años más. Las fuentes consultadas añaden que esta normativa supone igualar a la CNMV con el resto de supervisores de su entorno y del propio país. Tal y como sucede en el Banco de España donde el mandato también está limitado a una vez y durante seis años.

La nueva ley del Mercado de Valores también incluye que los inversores que quieran opar a una empresa del BME Growth, el antiguo MAB donde cotizan las empresas de menor capitalización, se regirán por la ley de opas del resto de cotizadas para incluir así las primas de control para proteger a los inversores minoritarios. De esta forma, estos accionistas recibirán proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas, según fuentes ministeriales.

Desde el Ministerio creen que la ley entrará en vigor a finales de año o principios de 2023. El periodo estival, por las vacaciones de verano, sería el causante de que el texto no llegase en tiempo y forma al Congreso para su votación antes del cierre del año. En la ley también se dedican capítulos concretos a la protección del inversor en el mercado de criptoactivos, pero hasta que no entre en vigor la ley MICA de la Unión Europa no tendrá efecto, y se reforma le Ley de Sociedades de Capital para proteger a los inversores que entren en SPAC “garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas”. Es decir, que recuperen, mínimo, lo mismo que lo invertido de inicio una vez se disuelva la SPAC tras conseguir, o no, sus objetivos de financiación.