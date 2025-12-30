Cuatro años después de recibir los primeros fondos europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez va a cerrar 2025 con la menor ejecución de ese maná de fondos que le ha servido en muchas ocasiones para sustituir la falta de Presupuestos Generales, como admitió la propia Pilar Alegría cuando era portavoz del Ejecutivo.

Señalado este lunes por Alberto Núñez Feijóo como uno de los diez fracasos de Sánchez, hasta el 30 de noviembre pasado –último dato oficial disponible– el Gobierno lleva repartido el 13,7% de los fondos europeos, la menor cifra de los cinco años de vida de este mecanismo y a sólo ocho meses para que finalice el plazo de ejecución marcado por Bruselas, agosto de 2026.

Según los datos publicados por Hacienda, a cierre de noviembre el Gobierno había repartido de forma efectiva -lo que se denomina pagos realizados- un total de 4.739 millones de euros, lo que significa que había llegado realmente hasta la economía un 13,7% del presupuesto total de este año, 34.544 millones.

Ese 13,7% es el porcentaje más bajo de los casi cinco años que han pasado desde que el Gobierno recibió el primer pago, 9.000 millones de euros, allá por agosto de 2021.

Según los informes de Hacienda, en 2021 repartió el 45% del total de los fondos y desde entonces ha ido bajando el porcentaje año a año hasta alcanzar 2025. En 2022 fue el 39,9%, en 2023 el 27% y en 2024, el 26,6%.

El líder de la oposición ha señalado la gestión de los fondos europeos como uno de los diez fracasos del Gobierno de Sánchez. «Sólo un 15% del dinero se ha destinado al sector privado y hemos renunciado a 60.400 millones, un 37% de los fondos globales, porque el Gobierno es incapaz de cumplir los hitos a los que se había comprometido», ha denunciado Feijóo este lunes.

«El Gobierno ha renunciado a la aprobación de 17 leyes aprobadas en el plan y comprometidas con Europa. Los fondos europeos sólo han servido para que nuestro país se gobernase durante años sin Presupuestos Generales del Estado. Es muy grave la oportunidad perdida y el dinero perdido y malgastado», ha insistido.

El Gobierno ha explicado que la renuncia a 60.400 millones de euros en préstamos de los fondos europeos se produce porque ahora el Tesoro se financia en los mercados internacionales a un tipo de interés menor que el que se pactó con Bruselas en 2021. En definitiva, señalan, obtener esos fondos en el mercado es más barato que pedirlos a Bruselas.

La gestión de los fondos europeos ha sido desde el principio muy criticada por la oposición y organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El argumento principal es la lentitud en la llegada de los fondos a la economía real, algo que los datos publicados por Hacienda constatan.

Incluso el Tribunal de Cuentas europeo, en un informe de principios de septiembre del año pasado, señaló que «la absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» en España está calando «más lento de lo previsto en la economía».