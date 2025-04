En medio de un panorama marcado por el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, España continúa avanzando en el ajuste progresivo de la edad de jubilación. Lo que comenzó en 2013 como un plan gradual para alinear el retiro con la esperanza de vida y la realidad económica del país, entrará en una nueva fase clave a partir del 1 de enero de 2026.

El concepto de edad de jubilación ya no es tan sencillo como antes cuando todo el mundo tenía claro, que a partir de los 65 años llegaba el momento del retiro laboral. Ahora depende no sólo de cuántos años haya cumplido una persona, sino también de cuántos ha cotizado a la Seguridad Social. Esto puede provocar confusión, sobre todo entre quienes planean retirarse pronto y no saben con certeza si les corresponde hacerlo a los 65, a los 66 o incluso a los 67 años. Y es que, en función de los años cotizados, la edad ordinaria de jubilación puede variar en varios meses o años. El nuevo escenario de 2026 introduce un cambio importante respecto al año anterior y es parte de una hoja de ruta que culminará en 2027. A continuación, te explicamos de forma clara y sencilla qué cambia, a quién afecta y cómo encarar con tranquilidad esta transición que, aunque previsible, supone un giro radical en la planificación del retiro.

Giro radical en la edad de jubilación: el cambio que llega en 2026

La edad para jubilarse ya no es un número fijo. Desde 2013, España ha ido elevando progresivamente la edad de jubilación, estableciendo una doble vía: quienes hayan cotizado lo suficiente pueden seguir accediendo a la jubilación a los 65 años, pero quienes no lleguen al mínimo exigido tendrán que esperar más tiempo.

En 2026, este umbral se moverá una vez más. Los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses podrán seguir jubilándose a los 65 años. Sin embargo, si el historial de cotización es inferior a ese mínimo, la edad ordinaria de jubilación subirá hasta los 66 años y 10 meses, lo que representa un incremento de dos meses respecto a 2025.

Es decir, no es que todos se jubilen más tarde, sino que sólo quienes no hayan alcanzado ese periodo mínimo de cotización tendrán que esperar más para retirarse. Este modelo busca premiar la larga trayectoria laboral, pero también responde a la necesidad de sostener financieramente el sistema público de pensiones.

Lo que llegará en 2027

El cambio de 2026 no será el último. En 2027, el escenario se volverá aún más exigente: para jubilarse a los 65 años, ya no bastará con 38 años y 3 meses cotizados, sino que se necesitarán 38 años y 6 meses. Quien no llegue a ese nuevo umbral, deberá esperar hasta los 67 años para retirarse con el 100% de su pensión.

Este es el punto final del proceso de aumento de la edad de jubilación iniciado hace más de una década. A partir de entonces, quienes no tengan una carrera laboral suficientemente larga, verán cómo el acceso a la jubilación plena se retrasa inevitablemente. Por tanto, quienes estén cerca de cumplir la edad o estén planificando su retiro, deberán prestar especial atención a estos cambios.

¿Y la jubilación anticipada?

Una duda frecuente entre muchos trabajadores es si todavía se puede optar a la jubilación anticipada. La respuesta es sí, pero con matices importantes. La ley permite jubilarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Por ejemplo, quienes puedan jubilarse a los 65 años por haber cotizado lo suficiente, podrán adelantar su retiro hasta los 63 años. En cambio, aquellos que deban esperar hasta los 66 años y 10 meses, solo podrán anticiparse hasta los 64 años y 10 meses, y siempre que tengan al menos 38 años y 3 meses cotizados.

Eso sí, este adelanto conlleva una penalización en la pensión. El coeficiente de reducción puede variar desde un 3,26% (si se adelanta solo un mes) hasta un 21% (si se adelanta dos años). Por tanto, aunque es una opción válida para quienes quieran dejar de trabajar antes, hay que calcular bien cuánto se pierde en la pensión para evitar sorpresas desagradables.

El nuevo cálculo de la pensión

Más allá de la edad, otra pieza fundamental es cómo se calcula la cuantía de la pensión. A partir de 2026 entra en vigor una segunda fase de la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, que introduce un modelo dual para determinar el importe final de la jubilación.

Desde entonces y hasta 2044, los futuros jubilados podrán elegir entre dos fórmulas:

El promedio de los últimos 25 años cotizados.

El promedio de los últimos 29 años, excluyendo los dos peores.

Esta opción dual se mantendrá durante un periodo de transición que irá evolucionando poco a poco. Entre 2041 y 2044, el cálculo de los 25 años irá aumentando seis meses cada año, hasta que desaparezca en 2044. A partir de ese momento, todos los nuevos jubilados tendrán que acogerse obligatoriamente al sistema de los 29 años (menos los dos peores).

Esta medida busca adaptar el sistema a trayectorias laborales más irregulares, permitiendo que no se penalice a quienes hayan tenido baches profesionales puntuales. También ofrece mayor flexibilidad en el corto plazo, aunque con el tiempo la elección desaparecerá.