Giro oficial en las pensiones: ya puedes jubilarte a los 63 años cobrando el 100% de la pensión

El panorama de la jubilación en España está experimentando un cambio significativo, especialmente para aquellos trabajadores que sueñan con retirarse antes de la edad oficial de jubilación. Tradicionalmente, optar por una jubilación anticipada supone una penalización económica considerable, reduciendo el importe de la pensión mensual de manera proporcional a los años adelantados. Sin embargo, una nueva realidad está surgiendo: es posible jubilarse a los 63 años y recibir el 100% de la pensión, pero sólo en circunstancias muy específicas que debemos conocer bien.

Este cambio en la normativa de las pensiones busca atender a ciertos colectivos y situaciones laborales especiales que, por la naturaleza de su trabajo, merecen un trato diferente. Aunque en la mayoría de los casos la jubilación anticipada implica una reducción considerable del importe a percibir, existen excepciones que permiten a algunos trabajadores acceder a la pensión completa dos años antes de lo previsto. Estos casos especiales son una oportunidad que muchos desconocen, y conocer los requisitos para beneficiarse de esta posibilidad puede marcar una gran diferencia en la planificación del retiro. De este modo, para todos aquellos trabajadores interesados en poder jubilarse a los 63 años sin perder nada de su pensión, es fundamental entender cómo funciona el sistema y qué requisitos específicos deben cumplir para acceder a esta modalidad. Este nuevo escenario no sólo ofrece una mayor flexibilidad, sino que también pone en el centro del debate la importancia de las carreras laborales largas y de los trabajos con condiciones especialmente duras. A continuación, se analizarán los aspectos más relevantes de esta posibilidad de jubilación anticipada sin penalización.

Ya puedes jubilarte a los 63 años cobrando el 100%

La posibilidad de retirarse a los 63 años cobrando la totalidad de la pensión no está abierta a todos los trabajadores. Para acceder a este beneficio, es esencial cumplir una serie de condiciones muy específicas, principalmente relacionadas con los años de cotización y la naturaleza del empleo desempeñado. En general, la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar la edad de retiro hasta dos años antes de la edad oficial, que actualmente oscila entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados.

Los trabajadores que han acumulado 38 años o más de cotización pueden jubilarse a los 65 años sin reducción en su pensión. Aquellos que no alcancen este periodo deberán esperar hasta los 66 años y 6 meses en 2025, y hasta los 67 años en 2027. Para estos trabajadores, la jubilación anticipada implicaría recibir solo una parte de su pensión debido a los coeficientes reductores aplicados por cada mes de adelanto. Sin embargo, para quienes cumplan con los requisitos de cotización y se encuentren en determinadas profesiones de riesgo o con condiciones laborales especiales, es posible jubilarse a los 63 años sin sufrir estas reducciones.

De este modo, no todos los trabajadores tienen la opción de jubilarse a los 63 años cobrando el 100% de la pensión. Este derecho está reservado para aquellos que desarrollan profesiones consideradas de riesgo o que tienen características laborales que justifican un retiro temprano sin penalización. Entre estas profesiones se incluyen los trabajadores del Estatuto Minero, personal de vuelo en trabajos aéreos, trabajadores del mar, ferroviarios, artistas, bailarines y trapecistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y policías locales. Estas ocupaciones, por sus características únicas y, en muchos casos, peligrosas, permiten adelantar aún más la edad de jubilación, incluso hasta los 52 años en algunos casos.

Cuáles son los requisitos para jubilarse a los 63 años

Para poder jubilarse a los 63 años cobrando el 100% de la pensión en España, es fundamental cumplir con un requisito clave de cotización. Se requiere haber cotizado un mínimo de 36 años y seis meses. Aquellos que no alcancen este periodo se verán afectados por reducciones en el importe de su pensión, las cuales se aplican en función de los años cotizados. Además, para acceder a la pensión completa, al menos dos de esos años de cotización deben encontrarse dentro de los 15 años previos al momento de la jubilación. Estas condiciones buscan asegurar que el trabajador haya mantenido una contribución constante y reciente al sistema de Seguridad Social.

Reducciones y excepciones en la jubilación anticipada

En los casos en que no se cumplan los requisitos de cotización para recibir el 100% de la pensión, la jubilación anticipada a los 63 años está sujeta a reducciones. Para aquellos que han cotizado menos de 38 años y seis meses, la reducción puede ser del 21%. Si el periodo cotizado está entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, la reducción es del 19%, y disminuye gradualmente para quienes superan los 44 años y seis meses, siendo del 13%. No obstante, existen excepciones para determinados colectivos, como los trabajadores en empleos peligrosos, penosos o insalubres, así como aquellos con un grado reconocido de discapacidad. Estos grupos pueden acceder a una jubilación anticipada sin las mismas penalizaciones o incluso en condiciones más favorables, dado el riesgo o la dificultad inherente a sus profesiones.