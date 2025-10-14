El gesto que hacemos todos y que es clave para ahorrar hasta 10.000 euros: lo dice un experto en economía

Ahorrar a final de mes es una quimera para muchos españoles y, por ello, un experto en economía ha puesto el foco en los gastos hormiga para poder sacar rentabilidad del salario. Iñaki Arcocha ha ofrecido una entrevista en la que ha desvelado un pequeño truco para poder generar unos ahorros con vistas al futuro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mejor forma de ahorrar dinero a final de mes.

El ahorro se ha convertido en algo más que necesario ante el panorama poco halagador en la España de Pedro Sánchez. Pese a que el presidente se empeñe en decir y en sacar pecho de la presunta situación boyante que atraviesa el país, lo cierto es que millones de españoles sufren para llegar a final de mes. La inflación acumulada desde el año 2020 es del 20% y eso ha repercutido negativamente en el bolsillo de los asalariados españoles, que han visto cómo los precios han subido más que los salarios.

Muchos ciudadanos también consideran imprescindible el ahorro a largo plazo ante el panorama poco halagador que se presenta con las pensiones. La generación del baby boom llegará en los próximos años a la edad para acceder a la jubilación y eso someterá a un fuerte estrés a la maltrecha hucha de las pensiones, que habrá que ver si tiene riñón para abastecer tanto gasto. Esto hace recomendable tener un colchón ante las dudas que hay con las pensiones de aquí a dos décadas.

El truco para ahorrar, según un economista

Iñaki Arcocha ha concedido una entrevista en el canal de YouTube ‘Roca Project’ en la que ha dado una serie de consejos para ahorrar de la mejor manera a final de mes y no morir en el intento. Este experto en economía ha puesto el foco en los gastos hormiga, que son pequeños desembolsos rutinarios que parece que no cuentan, pero que a largo plazo suman una buena cantidad.

«Es dinero que aparentemente no importa», cuenta este experto en la materia sobre los gastos hormiga, que según él son la clave para poder generar un ahorro a final de mes. «Piensa en los cafés», cuenta durante su intervención este experto en la materia, que ha puesto un ejemplo de cómo puedes llegar a sumar hasta 10.000 euros en ahorro al cabo de unos años simplemente corrigiendo un par de actos diarios.

«Dos euros son 700 euros al año. Es lo que te cuesta un Madrid-Nueva York. Si lo inviertes al 5% durante 10 años, son 10.000 euros lo que tienes», cuenta durante su intervención. «Dices, no es mucho. Pero lo has sacado de quitarte dos euros», dice en esta entrevista que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

Iñaki Arcocha también deja claro que quitarte, por ejemplo, el gasto en el café, «no es una cuestión de hacer tu vida miserable y quitarte todo». «Es cuestión de planificar, saber planificar el ahorro», cuenta a la vez que pone énfasis en el café diario que tomas en el bar de abajo de casa u otros gastos que puedes tener durante un mes y que no tienes en cuenta porque son pequeños. «¿Necesitas el café, las plataformas de streaming que después no usas?», pregunta durante su intervención.

Así que, en boca de este experto, al igual que se diseñan planes para poder hacer un viaje u otros actos del día a día como la lista de la compra, también es recomendable planificar un ahorro para que a largo plazo puedas tener un buen colchón. Estas cantidades pueden salir de algo que apenas tienes en cuenta, como prescindir del café que tomas todas las mañanas fuera de casa o dándote de baja de un servicio de streaming que apenas utilizas durante el mes.