«Ganó más dinero en 24 horas en OnlyFans que en toda mi carrera peleando»

Paige VanZant fue de las pioneras en lo que se refiere a OnlyFans y el deporte. La luchadora intentaba ganarse un estatus dentro de la UFC hasta que en el año 2020 decidió que esa vida se había acabado para ella, a pesar de tener un récord positivo de 8-5. La deportista cambió radicalmente de vida y encontró acomodo en la plataforma para adultos OnlyFans, donde desde entonces ha ganado cientos de miles de euros.

La belga no ha peleado desde que perdió ante Amanda Ribas en UFC 251 en julio de 2020. Un año más tarde, abrió su propio perfil de OnlyFans y desde entonces le cambió la vida. Una decisión muy acertada en lo económico que le ha cambiado la vida por completo: «Ganó más dinero en 24 horas en OnlyFans que en toda mi carrera de lucha combinada».

«Pelear, tengo que entenderlo ahora, es sólo un hobby; es mi trabajo a tiempo parcial… Tengo que darme cuenta de que OnlyFans es lo que me proporciona todo», cuenta la joven, que desvela cómo se inició en el mundo de OnlyFans: «Estaba en el coche, de regreso a mi hotel de la conferencia de prensa. Me conecté y solo llevaba una hora en directo. Veía que los suscriptores subían, y creo que llegué a tener 52.000».

«En ese momento pensé: ‘Nuestras vidas cambiaron para siempre. Esto está bien, esto va a funcionar. Todos los riesgos valen la pena. Si no vuelvo a trabajar con otro patrocinador, todo irá bien», cuenta la ex luchadora en una entrevista que le han hecho recientemente.

OnlyFans y el deporte: otros casos

Su caso no es el único en el mundo del deporte. Alysha Newman, estrella en OnlyFans y atleta ganadora de una medalla en los Juegos Olímpicos de París, ha protagonizado recientemente la portada de la revista Maxim y ha concedido una amplia entrevista a la citada publicación, en la que sorprende a muchos con algunas de sus declaraciones.

«De pequeña, me dijeron que tenía que elegir: ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma», desvela la primera atleta canadiense en ganar una medalla olímpica en salto con pértiga. Alysha Newman reconoce que «la verdad es que la medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla. Fue la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo… Y entonces, de pie en el podio, sentí la otra cara: el orgullo de ser canadiense. Saber que me había convertido en la primera mujer de mi país en ganar una medalla en salto con pértiga fue una lección de humildad».

Alysha Newman cuenta cuál es su objetivo ahora en lo que se refiere al atletismo: «Lo que más me importa es asegurarme de que la próxima generación de atletas tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños. Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una importante ventaja financiera. Mi objetivo es simple: asegurar que ningún futuro atleta olímpico se quede atrás por culpa de la familia o las circunstancias en las que nació».