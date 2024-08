Así es Alysha Newmann, la medallista olímpica en París que arrasa con sus desnudos en Onlyfans

Alysha Newmann ha brillado en los Juegos Olímpicos de París 2024 consiguiendo colgarse el bronce en salto de pértiga con un salto de 4,85 metros que ha supuesto un nuevo récord de Canadá en su disciplina. A sus 30 años, la atleta triunfa en su deporte y también en las redes sociales, donde es muy conocida por su faceta de modelo en la plataforma de OnlyFans, donde vende contenido sin censura.

La Reina del salto con pértiga, como se llama a sí misma, no pudo ganar el oro en el salto con périga, pues la mejor posición la ocupó la australiana Nina Kennedy con su salto de 4,90 metros y la plata fue para Katie Moon con un salto de 4.85. Pero Alysha Newman está más que satisfecha con su medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos de París que siempre estarán en su memoria.

Una Alysha Newmann que no solo triunfa en París 2024, sino que la atleta de Canadá también lo hace en la plataforma de OnlyFans en la que tiene más de 58.000 seguidores. Un perfil en el que tiene muchas fotografías posando ligera de ropa, aunque, eso sí, nunca completamente desnuda. Y es que esta vía le ha permitido tener una fuente adicional de ingresos muy importante, pues es de sobra conocido que los atletas no tienen facilidades como otros deportistas en lo económico.

La joven saltadora también participó en los JJOO de Río de Janeiro y en los de Tokio. Cuenta con el apoyo más de medio millón de seguidores en las redes, a los que suele deleitar con sugerentes y provocativos posados. Pero desde hace unos años Alysha Newman quiso ir más allá creando ese perfil de ‘Onlyfans’ e incendiando las redes.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi

Newman ya apareció hace unos años en un anuncio de lencería para Agent Provocateur junto a otras mujeres olímpicas. Le gusta subir fotos explosivas e incluso lo argumenta: «Si no es ahora, ¿entonces cuándo ? «Si no empujamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no hará más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta, he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña ‘Juega para ganar’ me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer».

Alysha Newman advertía que iba a enseñar todavía más en Onlyfans a cambio de dinero. Concretamente, pide 30 dólares al mes y 85 euros por tres meses para que sus seguidores puedan ver ese contenido subido de tono que publica en la citada red social, donde desde que abrió su perfil empezó a ganar bastante dinero como ha ocurrido con otras deportistas que han decidido publicar fotos y vídeos subidos de tono en esa red.

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.

The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC

