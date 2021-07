Cuando parece que todo está visto e ‘inventado’ en el mundo de las redes sociales, una atleta olímpica ha sorprendido a todos. Se trata de Alysha Newman, una pertiguista canadiense que semanas antes de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio ha decidido abrirse una cuenta en ‘Onlyfans’ para publicar contenido subido de tono en la citada red social.

La joven saltadora, que también participó en los JJOO de Río de Janeiro en 2016, espera poder llegar a la final de su disciplina en Tokio. Para ello cuenta con el apoyo de su casi medio millón de seguidores en las redes, a los que suele deleitar con sugerentes y provocativos posados. Pero ahora Alysha Newman ha querido ir más allá creando ese perfil de ‘Onlyfans’ e incendiando las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Newman ya apareció el año pasado en un anuncio de lencería para ‘Agent Provocateur’ junto a otras mujeres olímpicas. Le gusta subir fotos explosivas e incluso lo argumenta: «Si no es ahora, ¿entonces cuándo ? «Si no empujamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no hará más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta, he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña ‘Juega para ganar’ me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer».

Ahora, Alysha Newman advierte de que va a enseñar todavía más en ‘Onlyfans’ a cambio de dinero. Concretamente, pide 30 dólares al mes y 85 euros por tres meses para que sus seguidores puedan ver ese contenido subido de tono que publica en la citada red social, donde probablemente empezará a ganar bastante dinero como ha ocurrido con otras deportistas que han decidido publicar fotos y vídeos ‘hot’ en ‘Onlyfans’.