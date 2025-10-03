La impactante confesión de Alysha Newman, una de las primeras deportistas en pasarse a OnlyFans

Alysha Newman, estrella en OnlyFans y atleta ganadora de una medalla en los Juegos Olímpicos de París, ha protagonizado la portada de la revista Maxim y ha concedido una amplia entrevista a la citada publicación, en la que sorprende a muchos con algunas de sus declaraciones.

«De pequeña, me dijeron que tenía que elegir: ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma», desvela la primera atleta canadiense en ganar una medalla olímpica en salto con pértiga. Alysha Newman reconoce que «la verdad es que la medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla. Fue la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo… Y entonces, de pie en el podio, sentí la otra cara: el orgullo de ser canadiense. Saber que me había convertido en la primera mujer de mi país en ganar una medalla en salto con pértiga fue una lección de humildad».

Alysha Newman y OnlyFans

Alysha Newman cuenta cuál es su objetivo ahora en lo que se refiere al atletismo: «Lo que más me importa es asegurarme de que la próxima generación de atletas tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños. Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una importante ventaja financiera. Mi objetivo es simple: asegurar que ningún futuro atleta olímpico se quede atrás por culpa de la familia o las circunstancias en las que nació».

La canadiense fue pionera en lo que se refiere a publicar contenido en OnlyFans. Hace ya casi un lustro desde que empezara a hacerlo, y lo explica así: «Me gustara o no, en el deporte me sexualizaban de forma natural por mi ropa y mi belleza. Si aparecía con leggings y un sujetador deportivo que me cubriera el vientre, la gente me sexualizaba de todas formas. Es decir, nunca para. Cuando decidí lanzar OnlyFans, era muy importante para mí formar parte de algo que pudiera controlar».

Alysha Newman ya apareció hace unos años en un anuncio de lencería para Agent Provocateur junto a otras mujeres olímpicas. Le gusta subir fotos explosivas e incluso lo argumenta: «Si no es ahora, ¿entonces cuándo ? «Si no empujamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no hará más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta, he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña ‘Juega para ganar’ me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer».

Alysha Newman advertía que iba a enseñar todavía más en Onlyfans a cambio de dinero. Concretamente, pedía 30 dólares al mes y 85 euros por tres meses para que sus seguidores puedan ver ese contenido subido de tono que publica en la citada red social, donde desde que abrió su perfil empezó a ganar bastante dinero como ha ocurrido con otras deportistas que han decidido publicar fotos y vídeos subidos de tono en esa red.