La propietaria de la ganadería cántabra de Val del Mazo, Marta García, explica a OKDIARIO algunas de las “falacias” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el campo español y la España vaciada (en verdad la “España vacilada por el Gobierno”) tras sus declaraciones al diario británico The Guardian, en las que afirmó que nuestro país exporta carne de mala calidad procedente de animales maltratados.

A esta ganadera, premiada por el Ministerio de Agricultura por la sostenibilidad de su explotación, las declaraciones le parecen “un ataque sin precedentes al sector cárnico de este país” por parte de “un señor que no sabemos muy bien para qué está”.

“Bueno, si sabemos muy bien para qué está: para crear polémica, para crear confrontación, para crear crispación y para atacar y para atacar al sector primario de España”.

Recuerda que “no es la primera vez que lo hace”. “Primero atacó a todo el sector de la remolacha, del azúcar, con el tema de los azúcares. Luego hizo una campaña brutal diciendo y comparando al azúcar con una cajetilla de tabaco, diciendo que el azúcar, que el azúcar mata”, aunque “aquí lo único que nos mata son sus políticas, sus comentarios y sus salidas de tono”.

En su opinión, “este señor habla desde la más absoluta ignorancia. No lee los informes que hay» a pesar de que «les gusta hacer un llamamiento a la comunidad científica». La comunidad científica tiene muchos informes hechos sobre la ganadería de este país «un sector cárnico que es un sector estratégico».

Valora que “es la cuarta industria más importante de España. Con una facturación de más de 28.000 millones de euros y que representa el 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto”. “Es una bestialidad que además da empleo directo, sin contar los empleos indirectos, a más de 100.000 familias”. “La carne representa el 25 por ciento de la industria agroalimentaria de este país, que además es también un reclamo turístico tanto nacional como internacional”.

“Hay gente que viaja a España para disfrutar de nuestra riqueza gastronómica, de nuestras carnes, de nuestros quesos, de nuestros productos agroalimentarios. Pero este señor, como también le parece mal el turismo, hizo un ataque frontal con el turismo….”, critica.

“Este señor ataca al que trabaja, a la gente obrera, a la gente trabajadora, a la gente madrugadora. La España que levanta este país. A este señor no le servimos. Este señor quiere que desaparezcamos, que se nos ponga una paguita de 400 euros y a vivir del cuento”.

“¿Para qué? Para mantenerse. Para que al final puedan controlarnos de alguna manera y hacernos dependientes del gobierno. Pero hay gente que todavía trabajarnos. Algo muy digno y que además es una honra, porque en mi tierra ser un vago es una deshonra”.

“Esto es lo que le pasa a este señor”, que ocupa la cartera de un ministerio que no entiende para qué se creó, ya que “se puede hacer lo que se hace con una dirección general normal. No hace falta hacer un ministerio”.

Sin embargo, luego “hemos entendido claramente”, ya que se trata de “un chiringuito de enchufados y amiguetes para colocar a los podemitas y a los comunistas que le dan la estabilidad política al presidente de España”.

Los bulos de Garzón

En cuanto a las posturas de políticos y simpatizantes de izquierdas que dicen que las informaciones sobre la entrevista de Garzón son un bulo, se malinterpretan sus palabras y sólo ha criticado a un tipo de granjas, esta ganadera -con más de diez años dirigiendo una explotación premiada internacionalmente por su sostenibilidad- subraya que Garzón “ataca a la ganadería extensiva y a la ganadería intensiva. Además, habla de macrogranjas, cuando en España no hay macrogranjas”.

“Si está convencido de que hay macrogranjas, ¿cómo es posible que un ministro de Consumo que es consciente de que en su país hay maltrato animal, no lo haya denunciado ante los organismos competentes?”.

“Además, en materia de bienestar animal, él no tiene competencias. Son de las Comunidades Autónomas y esto un ministro lo debería de saber”.

“Es vergonzoso que un ministro de Consumo se desmarque. Vaya a un país que importa nuestra carne y que diga que nuestra carne es de mala calidad y que está producida bajo el maltrato animal”.

“Aquí el único maltrato animal son las políticas de este Gobierno y de estos cuatro vividores. Eso es lo que es maltrato animal. Y el maltrato animal es al que estamos sometidos nosotros”.

En cuanto a la “mala calidad” que señala Garzón, “la única mala calidad que hay es la calidad de este Gobierno y de estos ministros”. “Tela la calidad y el nivel intelectual. Si hoy cualquier niño que no acabe la ESO puede ser ministro”.

Ante la necesidad de que Garzón deje su ministerio, García lamenta que “este no se marcha ni con agua caliente. ¿Dónde va a cobrar sin hincarla? Es un vividor. ¿Cómo se va a marchar? ¿Dónde se va a ir?”.

“Le pido al presidente de España que le destituya. Pero claro, están en coalición y si destituye al ministro se enfadan los de Podemos. Vamos a elecciones y se cae el chiringuito y todos a trabajar”.

“No le va a cesar”, lamenta, al tiempo que se pregunta por el paradero del ministro de Agricultura, Luis Planas.

“¿Dónde está el ministro de Agricultura, que todavía a fecha de hoy no ha salido a desmentir a este cantamañanas?”. “Está cobrando para defender al sector agrario de este país. El ministro de Agricultura tiene que salir a defendernos”.

La protección del lobo

Sin embargo, “ya nos vendió cuando se hizo lo de la protección del lobo, cuando al lobo se le consideró intocable”. “Vino a Cantabria al día siguiente de que saliera la noticia y nos apoyó a la cara. Después, a los dos días, le cogió Teresita Rivera y le dijo que no puedes decir esto y apoyó la postura de la ministra”.

“Cuando dicen que apoyan la ganadería extensiva mienten”, ya que “con el lobo a la puerta de nuestras casas, metiéndose en nuestros corrales, comiendo nuestros animales. Eso no es compatible con la ganadería extensiva. Si no hay un control poblacional del lobo no se puede y han prohibido los controles poblacionales”.

“Lo que quieren es que desaparezca la ganadería extensiva. Lo acabamos de ver que el Día de los Inocentes en un consejo de ministros cuando se aprobó la Estrategia Nacional de la Política Agraria Común para 2023-2027”.

En este plan nacional de la PAC “no se apoya la ganadería extensiva”. “Si tú quieres apoyar a la ganadería extensiva, apoyas a la ganadería extensiva. Si tú quieres que la ganadería extensiva sobreviva, no blindas el estatus legal del lobo. Es todo una falacia”.

“El único maltrato que hay en este país es al que estamos sometidos la gente de los pueblos ante las políticas absurdas que se están tomando a cientos de kilómetros del territorio. Sin haberse puesto en la vida un buzo y unas botas y sin saber de lo que se habla. Son unos impresentables”.

De Garzón, lecciones las justas

“Llevo 10 años como titular de una explotación y he recibido varios premios a nivel nacional e internacional. Precisamente por una ganadería extensiva, sostenible, con razas autóctonas en peligro de extinción, por una gestión responsable de los purines que transformamos a través de la lombriz cultura en humus de lombriz, donde teníamos un residuo, donde teníamos un problema medioambiental”.

“Hemos conseguido un fertilizante natural único autorizado por la Unión Europea para Agricultura Ecológica. Producimos nuestra carne bajo sellos de calidad certificada por la Unión Europea, bajo criterios de sostenibilidad o de sostenibilidad”. Así que “el señor ministro Garzón, lecciones las justas. Lecciones las justas”.

“En marzo, el ministro Planas me dio un premio a Mujer Rural Sostenible por la Naturaleza”, por lo que se siente especialmente dolida cuando Garzón afirma que en España hay maltrato animal con animales. “Cuando habla de maltrato animal, es falso”.

“Cuando esta gente habla de las macrogranjas y de la industrialización, lo que quieren es que volvamos otra vez a la burra, a los cajones, al cuévano, a segar, que nuestro medio de transporte será el burro mientras ellos van en el Falcón. Que eso sí que contamina”.

“Nos dan lecciones desde la ciudad. Quieren imponer modas nuevas en pueblos viejos”.

“Cuando voy a Madrid veo una nube de contaminación que mete miedo. Yo aquí veo las estrellas todos los días y me agacho en las fuentes y puedo beber el agua que sale de los manantiales. “Y vienen a darme lecciones a mí estos urbanitas que no saben si una vaca tiene dos tetas o cuatro”.

Alimentos bajo la seguridad alimentaria

“Cuando Garzón habla de macrogranjas es completamente falso”. “Los consumidores de este país pueden estar muy tranquilos. Producimos los alimentos bajo la seguridad alimentaria más exigente del mundo. Producimos los alimentos bajo la seguridad sanitaria más importante del mundo y tenemos la normativa más exigente de bienestar animal. Y eso no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, que cada año viene a las granjas de España y nos hace auditorías”.

“Hemos tenido que hacer inversiones millonarias para poder cumplir todas esas normativas. Nuestros animales son animales que están felices. Pero claro, si nos referimos a maltrato animal a los gallos violan a las gallinas como vimos en aquella salida de tono de aquella chica que era de Podemos”.

García también agradece a OKDIARIO defender el campo y recuerda que con el sector primario “todos los ciudadanos tienen un plato de comida en su mesa”. “Gracias a un trabajo de 365 días. De 24 horas al día de muchas familias en la España que madruga. En la España que trabaja”. Por eso pide que no se les abandone “ante estas políticas absurdas por las que nos quieren echar de los pueblos”.

“Hablan de la España vaciada, esto es la España vacilada, no es la España vacía, es la España vacilada por este Gobierno”, concluye.