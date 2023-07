Fíchalas: estas son las empresas con los empleados más felices

La felicidad en el trabajo contribuye en gran medida a lograr la felicidad en el terreno personal, y es que no cabe duda que al pasar gran parte del día en el trabajo, si no hay sensación de felicidad ahí será muy difícil tenerla a otros niveles, lo cual puede suponer un grave problema si se extiende en el tiempo. Te contamos cuáles son las empresas con los trabajadores más felices de todas cuantas puedes encontrar en España… ¡será todo un puntazo trabajar en ellas!.

Estas son las empresas con los trabajadores más felices

En los últimos años las empresas se están dando cuenta de lo importante que es centrarse en la felicidad de sus empleados, ya que eso repercutirá en su rendimiento para hacer que sea mejor, no cabe duda de que ir contento al trabajo hace que trabajes más y mejor, mientras que si no estás a gusto no rendirás de forma adecuada. Así pues, crear un entorno de trabajo que potencie al máximo el «buenrollismo» y la felicidad es muy importante para tener empleados felices y contentos de trabajar en esa empresa, lo que al final será beneficio de todos.

ChooseMyCompany es una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a conocer las observaciones y percepciones tanto de los jefes como de los empleados, lo que será clave para mejorar el entorno laboral. Ahora, esta compañía ha querido premiar a las empresas con mejores valoraciones por parte de sus empleados en una reciente encuesta en la que se valoraba la felicidad en el trabajo.

Según los resultados de esa encuesta, Axel Springer España, editora de Business Insider España, es la mejor clasificada de las empresas con los trabajadores más felices, con un 67,5% de los empleados que recomendaría esta empresa como el lugar ideal para trabajar. Además, esta empresa ha logrado también la mejor clasificación en la categoría de mejor empresa para trabajar en remoto y en la categoría en la que más feliz y comprometido está el equipo de tecnología.

Este es el ranking con las empresas que tienen a los empleados más felices en España (empresas de menos de 50 trabajadores):

Axel Springer España WeTrust Hrider Fundeen Oscala Winid Last.app Apsia Logixs Primeum

En cuanto a las empresas con más de 50 empleados, así queda el ranking: