La compañía española Ferrovial está teniendo problemas para encontrar «ingenieros energéticos y profesionales de industrias en rápido desarrollo» en su expansión nuclear por Polonia y Ucrania, según desvelan a OKDIARIO fuentes cercanas a la empresa. Así, las nuevas apuestas de la constructora en el este de Europa están presentando algunos importantes retos que la mercantil va a tener que sortear.

«Hay algunos especialistas que son difíciles de encontrar porque son los menos disponibles y por la alta demanda en el mercado», afirman las mismas fuentes. «Entre ellos, se encuentran los profesionales y expertos en el sector hidroeléctrico y en redes de tracción», explican.

Además, Ferrovial no encuentra suficientes especialistas en el campo de «las energías renovables y la nuclear». «El problema para encontrar empleados también se extiende al personal básico que trabaja por contrato, principalmente en el ámbito de los trabajadores del betún y los instaladores eléctricos», aseguran.

La filial polaca de Ferrovial, Budimex, será la constructora encargada de la edificación de la primera central nuclear de Polonia, tal y como desveló OKDIARIO. «stas instalaciones serán las primeras de su tipo en el noreste de la Unión Europea.

Apuesta nuclear de Ferrovial

Polonia, hasta el momento, no cuenta con ninguna central nuclear en su haber. Sin embargo, Ferrovial ha sido seleccionada para llevar a cabo la construcción de «tres reactores en Pomerania que se abrirán dentro de 10 años», según las fuentes consultadas. La región comparte frontera con Rusia y tiene acceso al Mar Báltico, por lo que la posición es enormemente estratégica.

«La nueva central nuclear tendrá una capacidad de hasta 9 gigavatios (GW) y, tras ella, seguramente se construya una segunda en el país», revelan las fuentes.

Ni Kaliningrado (territorio ruso que linda con Polonia), ni Lituania, ni Bielorrusia poseen hasta el momento ninguna central nuclear, por lo que el proyecto de Ferrovial será pionero en la zona. Al otro extremo del país, Alemania ha cerrado todas sus centrales y tanto Chequia como Eslovaquia cuentan con sólo dos, situadas en ambos casos al sur.

Además, los acuerdos que la compañía está llevando a cabo para construir la primera central nuclear de Polonia incluyen «futuros proyectos en Bulgaria y Ucrania», según fuentes cercanas. En concreto, la constructora española se ha aliado con Westinghouse, una eléctrica estadounidense, para desarrollar estos planes en Europa del este.

Hasta el momento, la entrada en Ucrania de la filial de Ferrovial se tenía prevista para cuando la empresa percibiera «un ambiente transparente y seguro en el que hayan desaparecido las hostilidades». La empresa ya había comenzado las conversaciones para realizar estas operaciones, tal y como pudo saber en su momento este periódico.

Sin embargo, la construcción de la primera central nuclear ha traído a Ferrovial una serie de pactos en los que se prevé comenzar a realizar proyectos en el país que preside Volodímir Zelenski. Así, la empresa ya ha dado los primeros pasos para ello

Por tanto, la relevancia de estas instalaciones sobrepasa el ámbito nacional. Así, Budimex vuelve a mostrar su relevancia en la Europa oriental. La filial de Ferrovial es la principal constructora de Polonia y una de las empresas más importantes del país. De hecho, la compañía comenzó a cotizar en el Wig 20 -el Ibex 35 polaco- después de 20 años en selectivos de menor rango, tras sustituir a la empresa de soluciones tecnológicas Asseco, que salió del selectivo para incorporarse en el Wig 80.

Bruselas defiende la línea polaca y no la española. Así lo recordó José Bogas, consejero delegado de Endesa, en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2023. «Bruselas dice que hay que triplicar las inversiones en renovables, sí. Pero también dice que es inalcanzable el objetivo de emisiones contaminantes cero en 2050 si no se duplica la generación nuclear. Y si España es sólo un 10% del mercado europeo para las nucleares, también para las renovables», destacó el directivo.

Es más, el Parlamento Europeo ya considera el gas y la energía nuclear como verdes, al mismo nivel que las renovables, algo que no parece haber llegado a los oídos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dado que no sólo no da marcha atrás al plan de cierre, sino que continúa presionando a las empresas con aumentos de la tasa Enresa.