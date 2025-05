Las compañías farmacéuticas de la Unión Europea (UE) ven con preocupación la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y piden a las autoridades comunitarias que negocien los aranceles con el país norteamericano, según explican a OKDIARIO fuentes del sector. Las mismas fuentes indican que las empresas que realizan esta actividad a ambos lados del Atlántico «son fuertemente interdependientes», dado que «el mercado está bastante interconectado».

Como ejemplo, las fuentes ponen las exportaciones de las farmacéuticas europeas a EEUU, «que corresponden al 40% del total a todo el mundo». Esto mismo se ve reflejado en los últimos datos ofrecidos por el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat.

Es más, el negocio sigue creciendo y está en auge, por lo que ponerle freno con aranceles y restricciones comerciales entre EEUU y la UE puede ser «profundamente problemático a corto y largo plazo y tener resultados terribles».

Siguiendo los datos de Eurostat, en 2024 «las exportaciones de medicamentos y productos farmacéuticos de la UE aumentaron un 13,5% en comparación con 2023». De todas ellas, el país más importante es el que dirige el presidente republicano.

Las farmacéuticas de la UE en EEUU

«El principal destino de las exportaciones extracomunitarias de productos medicinales y farmacéuticos en 2024 fue Estados Unidos (38,2% de todas las exportaciones fuera de la UE; 119.800 millones de euros), seguido de Suiza (16,4%; 51.300 millones de euros) y el Reino Unido (5,8%; 18.200 millones de euros)», explica el portal estadístico europeo.

No obstante, la dependencia de las farmacéuticas es recíproca, puesto que «la mayor parte de las importaciones a la UE procedieron de Estados Unidos (38,3%; 45.900 millones de euros), Suiza (32,6%; 39.100 millones de euros) y el Reino Unido (7,3%; 8.700 millones de euros)».

En estos momentos, según Eurostat, el sector Europeo vive tiempos de pujanza: «En consecuencia, en 2024 el superávit comercial de la UE en productos medicinales y farmacéuticos alcanzó un total de 193.600 millones de euros, un nivel récord».

Algo que «puede acabarse si la UE no llega a un acuerdo pronto con Trump», afirman las mismas fuentes. No obstante, España no es uno de los países europeos más destacable en estos mercados.

En 2024, Alemania lideró las exportaciones extracomunitarias de productos medicinales y farmacéuticos comunitarios, con un total de 67.900 millones de euros. Le siguieron Irlanda, con 56.600 millones, y Bélgica, con 41.400 millones de euros.

En cuanto a las importaciones extracomunitarias, Alemania también encabezó la lista con 23.000 millones de euros, seguida de Bélgica, que registró 21.300 millones, y los Países Bajos, con 14.700 millones de euros.

No obstante, España tiene algo de relevancia. Entre las empresas nacionales más destacadas se encuentra Almirall, especializada en dermatología y con un importante enfoque en medicamentos.

Otra compañía de peso es Grifols, líder global en el campo de los hemoderivados y las terapias plasmáticas, reconocida por su innovación en productos relacionados con la sangre y el plasma.

Por otro lado está Ferrer, centrada en la investigación y producción de medicamentos en áreas como la salud cardiovascular y el sistema nervioso central. También ocupa un lugar destacado.

Guerra comercial

Pese a que Trump ha puesto en pausa durante 90 días sus aranceles a Europa y otros países del mundo, las empresas del viejo continente siguen con cautela todo lo que sucede en esta guerra comercial. De hecho, tal y como ha adelantado OKDIARIO, las grandes compañías energéticas se plantean ya abrir filiales en territorio norteamericano para esquivar las posibles restricciones.

Estas empresas están fichando a las consultoras de mayor peso, como EY y KPMG, para formular sus estrategias y esquivar los aranceles. Entre las más impactadas por la guerra comercial están las renovables, que dependen en gran medida de China.