Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria la Caixa y de CriteriaCaixa, brazo inversor del grupo catalán, ha sorprendido al mundo empresarial por su fulminante decisión de relevar a Ángel Simón como número dos de Criteria poco más de un año después de su nombramiento. Fainé es poco dado a realizar estos bruscos movimientos. ¿Qué ha pasado para que el histórico dirigente haya roto su habitual estilo para prescindir de quien sonaba incluso para sucederle en el poder del conglomerado bancario y empresarial catalán?

«Algo muy gordo ha tenido que pasar porque Fainé no es tan visceral. No hay que olvidar que tardó cinco años en sustituir a Marcelino Armenter como número dos de CriteriaCaixa pese a que no estaba contento con su gestión. Pero era su amigo y le costó mucho relevarlo en enero de 2024 por Ángel Simón», explican fuentes conocedoras de la situación.

«Y eso muy gordo es un cúmulo de cosas, de detalles, de cosas que ha hecho Simón a espaldas de Fainé que se traducen en eso de «pérdida de confianza» que es la versión oficial», explican estas fuentes.

«Simón se ha equivocado. Tenía mucha prisa por llegar demasiado alto. Hablaba demasiado a espaldas de Fainé y no siempre bien de él. A sus oídos llegó que Simón le dijo a Alberto Núñez Feijóo que Fainé no hizo todo lo que pudo por salvar a José María Álvarez-Pallete en la presidencia de Telefónica. Fue un error de cálculo de Simón», señalan estas fuentes.

La realidad es que Fainé ha sido siempre uno de los defensores de Álvarez-Pallete, que decidió no pelear por mantenerse en la presidencia de Telefónica cuando el Gobierno decidió tomar el control de la operadora y cambiar a la cúpula en enero de este año.

Ángel Simón estaba presente en la reunión en Moncloa a finales de enero donde un miembro del Gobierno, que había comprado un 10% de la operadora, comunicó a Álvarez-Pallete que tenía que irse de Telefónica. También estaba presente un representante de la operadora saudí STC, que tenía otro 10% de la compañía.

Pero la indiscreción de Simón con Feijóo no fue la única. Han sido más los comentarios poco afortunados de su consejero delegado en CriteriaCaixa que han llegado a oídos de Fainé. «Solía hablar de Fainé con periodistas a los que calentaba la cabeza con su sucesión», señalan las fuentes consultadas.

Fainé cumplirá 83 años en julio y renovó otros cuatro años el año pasado como presidente de CriteriaCaixa, hasta 2028. La sucesión del histórico ejecutivo catalán es uno de los capítulos abiertos del mundo empresarial, y Simón pensó que su cercanía con el PSC y el PSOE le abriría la puerta para ser el elegido.

Pero el elegido ha sido Francisco Reynés, que ya trabajó en CriteriaCaixa hace años. Fainé confió a Reynés después la dirección de Abertis y, desde 2018, la gestión de Naturgy, la joya de la corona de las participadas de Caixa junto a Telefónica. Ahora mismo es su hombre de más confianza y le ha nombrado vicepresidente ejecutivo de Criteria en sustitución de Simón.