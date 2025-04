Un experto en inversiones lanza la peor alerta: «Viene algo más grave que una recesión y nadie está preparado»

La polémica estrategia de Donald Trump y sus aranceles han provocado una gran incertidumbre a nivel mundial. Las bolsas más importantes del planeta han sido sometidas a un gran estrés en las últimas semanas y las voces autorizadas ya ponen el foco en una etapa de recesión que ya vislumbran en el horizonte. El último en hablar sobre ello ha sido Ray Dalio, un reconocido inversionista y multimillonario estadounidense. Consulta en este artículo la última hora sobre los aranceles de Donald Trump y la posible recesión que se avecina.

La guerra comercial que ha creado Donald Trump está en punto muerto tras la pausa de 90 días que ha dado el presidente de Estados Unidos en su imposición de aranceles al resto del mundo. Mientras tanto, todos los países se rearman después de varias semanas en las que el líder del partido republicano ha hecho temblar los cimientos de la economía mundial después de una polémica estrategia que ha sido puesta en duda por los economistas más importantes del mundo.

Uno de ellos es Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, que ha dejado claro que el mundo está en un punto crítico y que se avecina una recesión que incluso puede desembocar en mayores problemas si no se gestiona bien. El mundo vive días de incertidumbre tras el anuncio de las políticas económicas de Donald Trump y este reconocido experto en la materia ha querido mandar un mensaje de alerta a la población. «Quiero alertar a la gente, quiero ayudar, y, en cierto modo, me siento como un médico. Si no recortamos el déficit, vamos a tener el equivalente a un ataque al corazón, una crisis en el mercado de bonos», dijo en su día en la CNBC.

Dalio vaticina una recesión

«Ahora mismo nos encontramos en un punto crítico y muy cerca de una recesión. Y me preocupa algo peor que una recesión si esto no se gestiona bien». Estas palabras salieron de boca de Ray Dalio durante una entrevista concedida a la CBS en la que también dejó claro que: «Estamos pasando del multilateralismo, que es en gran medida un orden mundial propio de Estados Unidos, a un orden mundial unilateral con un gran conflicto».

Con respecto a la pausa de los 90 días que ha dado Donald Trump con respecto a su política de aranceles, Dalio lo ve como un «excelente momento para que todos los involucrados reconsideren sus enfoques». Con respecto a la relación de Estados Unidos con China, también ha opinado en su cuenta oficial en las redes sociales, en la que ha manifestado que: «Existen maneras mejores y peores de abordar nuestros problemas de deuda insostenible y desequilibrios, y la decisión del presidente Trump de abandonar una forma peor y negociar cómo abordar estos desequilibrios es mucho mejor».

«Espero y confío en que haga lo mismo con China, lo que creo que incluye negociar un acuerdo que aprecie el renminbi frente al dólar, logrado mediante la venta de activos en dólares por parte de China y la flexibilización de sus políticas fiscales y monetarias para estimular su demanda», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de las redes sociales.

Sobre los próximos pasos que debe seguir Estados Unidos, Ray Dalio también apuntó que será necesario realizar «cambios importantes en el sistema monetario y de deuda para abordar el problema de los desequilibrios de deuda, comercio y capital». «El próximo paso de la administración Trump debería ser abordar bien el déficit reduciéndolo al 3% del PIB», apuntó en unas declaraciones que han puesto en alerta a los ciudadanos y economistas de todo el mundo sobre una posible recesión inminente que puede afectar hasta a los países más importantes del mundo.

Trump y los aranceles a China

Donald Trump opinó hace unos días sobre los aranceles a China e incluso ha llegado a recular después de amenazar con unos impuestos de más del 200%. «No quiero que suban más porque llega un punto en que la gente no compra», afirmó desde la Casa Blanca a la vez que señaló lo siguiente: «Puede que no quiera subir más o que incluso no quiera llegar a ese nivel. Puede que quiera bajar porque sabes que quieres que la gente compre y, llegado a cierto punto, la gente no va a comprar».

Lin Jian, portavoz de exteriores del gobierno chino, le respondió horas después, dejando claro que estas medidas de «imposición de tasas portuarias y aranceles a los equipos de manipulación de carga China son perjudiciales para todo el mundo». «Hacen subir los costos del transporte marítimo global, perturban la estabilidad de la cadena de suministro global y hacen aumentar la presión inflacionaria en Estados Unidos», dijo en rueda de prensa.