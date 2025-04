Fang Ji: «Los aranceles de Trump provocarán muchas inversiones de China en España»

La asociación china de las Islas Baleares (Achinib) fue creada en el año 2015 con el objetivo de velar por los intereses de la comunidad china en el archipiélago y tratar de conseguir una buena integración en la sociedad balear y mallorquina. Un reto que, según cuenta en esta entrevista Fang Ji, presidente de Achinib, se está consiguiendo con creces.

Por otro lado, el empresario chino y fundador de Achinib da su opinión sobre la política arancelaria que ha impuesto Estados Unidos. Sobre esto, asegura que los aranceles atraerán «muchas inversiones de chinos en España» y provocarán un acercamiento diplomático entre Europa y China.

P. – ¿Se sienten bien acogidos por parte de la sociedad balear?

R. – Mucho y no sólo por parte de instituciones o entidades privadas. Hay muy buena convivencia con los vecinos y buena parte de los clientes de locales de chinos son gente de aquí. Eso significa que la gente está conforme con lo que hacen los chinos. Esto también es una demostración de la convivencia e integración de los chinos con los vecinos.

P. – ¿La comunidad china se ha integrado de manera correcta?

R. – La buena integración de una comunidad en un lugar es cuestión de tiempo. Los chinos se fueron a América hace 120 años y ahora hay políticos chinos, abogados, médicos… Sucedió lo mismo en Europa. En Francia los chinos llevan unos 90 años y más de 60 en Italia. En España llevan menos tiempo y en Mallorca llegaron como mucho hace 25 años. En ese momento, la situación no permitía a los chinos hacer cosas fuera del trabajo. Pero poco a poco con el paso del tiempo se cambia la mentalidad y se tiene más tiempo para conocer la ciudad, estudiar o aprender idiomas. Los chinos queremos aportar valor aquí y en cualquier lugar donde vivimos.

P. – Una de las festividades más destacadas que celebran es el Año Nuevo Chino en Pere Garau. Parece que cada año es mejor que el anterior…

R. – Llevamos años haciendo estas fiestas pero desde el punto de vista de organización interna queremos hacer más aún. Todavía no hemos conseguido hacer todo lo que queríamos. Este último año ha venido gente de fuera, han venido chinos que viven en Holanda o Francia para celebrar el Año Nuevo aquí. Es la fiesta de inmigrantes más importante de Palma.

P. – ¿Tienen iniciativas enfocadas a ayudar a los jóvenes de la comunidad china?

R. – Este año hemos reunido a casi 50 chinos jóvenes en el Año Nuevo. Estuvieron en primera línea de nuestro trabajo. Los jóvenes son el futuro de cualquier territorio, de cualquier comunidad. Muchos chinos jóvenes están integrados. Tienen físico oriental, sí, pero hablan mallorquín perfectamente, aunque hay otros que son muy chinos, por decirlo de alguna manera, y sólo se juntan entre ellos. Me parece bien, pero yo quiero decir que hay que aprovechar muy bien la ventaja de ser inmigrante para aprender, porque cada etnia y cultura tienen sus ventajas y desventajas. Es importante aprender la cultura y la mentalidad de otros países, sobre todo en este mundo tan globalizado.

P. – ¿Les preocupa la política arancelaria que ha adoptado Estados Unidos? ¿Puede afectar a la comunidad china en Mallorca?

R. – Por ahora no ha tenido ningún impacto en nosotros. Es verdad que se acaba de iniciar este tema y no va a ser algo que se vaya a solucionar en poco tiempo y en el que no va a salir ningún ganador. En un territorio como Palma, por ahora no estamos expectantes, pero si sigue así afectará a todo el mundo.

P. – ¿En un futuro puede que haya riesgo de fuga de chinos en España o en Baleares o de Europa en general?

R. – No, de hecho todo lo contrario. Si la cosa sigue así, yo creo que van a venir muchas inversiones de China a España. Esto nos ayuda a reforzar o estrechar la relación entre Europa y Asia y China. En un futuro no muy lejano, España va a recibir muchas inversiones importantes de chinos. Y es que según nuestra experiencia como asociación, hay mucha demanda de empresas locales que quieren vender aquí algo de China.