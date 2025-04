El caviar, polvo envasado para el té de matcha, calcetines, un peluche de Hello Kitty, un coche eléctrico de la marca BYD… Todos estos productos, y muchos más, se encuentran entre las exportaciones que los proveedores chinos están buscando redirigir hacia clientes en la Unión Europea (UE) ante la pérdida de negocio en Estados Unidos (EEUU). Los proveedores de los gigantes del comercio electrónico en China como AliBaba, Temu y Shein ya han empezado a observar las primeras réplicas de los aranceles de Washington, y la subsiguiente caída en los pedidos. Ahora, tienen en el punto de mira a Europa como su próximo cliente deseado.

Desde Bruselas, esta tendencia es preocupante. La Comisión Europea ha puesto en marcha un grupo de trabajo para hacer frente a la oleada de exportaciones de Pekín. Los economistas han alertado que los fabricantes chinos podrían exportar en masa sus bienes a la UE.

Aunque la ralentización de los pedidos provenientes de EEUU aún no se ha reflejado en las cifras oficiales del Gobierno chino, no quiere decir que la reconfiguración del sistema comercial no esté teniendo lugar. En las entrañas de los grandes mercados de todo el país es donde el rechazo comercial por parte de los clientes norteamericanos es más visible. En la última semana, los clientes estadounidenses han empezado a notificar a sus proveedores que simplemente no pueden absorber el coste adicional que supone un gravamen del 145% a sus pedidos, según explican varias fuentes a este periódico.

En la ciudad oriental de Yiwu, la principal atracción es el Mercado de Yiwu, con más de 75.000 tiendas en más de 5.260 metros cuadrados de terreno. El país se prepara para un cambio severo en los flujos comerciales, debido a que las políticas proteccionistas de Donald Trump apuntan cada vez más al gigante asiático.



Dentro del aluvión de medidas que Trump firmó como parte del llamado Día de la Liberación, una orden ejecutiva amenaza aún más el negocio de los mayores jugadores del comercio electrónico en China: Temu, Shein, Alibaba, y más. La Casa Blanca puso fin a las apodados exenciones de minimis. ¿Qué son las importaciones de minimis?

Esta normativa permitía la importación sin aranceles a pedidos valorados en 800 dólares o menos desde China. Desde entonces, esta norma, que ofrecía los productos a un alcance más rentable para los clientes, ha fomentado la compra en exceso de peluches, zapatillas, juguetes, maquillaje, ropa y todo lo que se puede imaginar desde China. Trump ha criticado esta normativa como una ‘laguna jurídica» que ha fomentado al comercio electrónico y ha contribuido en gran medida al déficit comercial.

Fabricantes de China asaltan EEUU

Para hacer frente a la guerra comercial, los proveedores de estos productos han preparado su propio asalto a Estados Unidos, a través de un método muy curioso: TikTok. El pasado fin de semana, miles de cuentas de proveedores con usuarios como @LunaSourcing o @senbags2 en fábricas esparcidas por el país empezaron a destapar cómo China era capaz de producir las bolsas de marcas de lujo como Louis Vuitton y Hermès a menor precio. El resultado ha sido una tormenta de ventas en línea

Menor demanda extranjera

Estas fechas son claves para la estrategia comercial de China, que da el pistoletazo de salida a varias ferias comerciales clave en todo el país. La Feria de Cantón en China, una de las ferias de importación y exportación más relevantes para el comercio del país que abre sus puertas esta semana, ha revisado a la baja sus expectativas debido a la guerra comercial con Estados Unidos. La feria, impulsada cada año por el Ministerio de Comercio de China, marca el paso del negocio extranjero para el resto del año.