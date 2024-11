Euríbor por los suelos: ésta es la hipoteca que más te conviene según los expertos

El panorama hipotecario actual está marcado por una circunstancia que no pasa desapercibida para quienes buscan financiar la compra de una vivienda: el Euríbor continúa bajando, abriendo nuevas posibilidades para los compradores. Al mismo tiempo, las entidades bancarias están en plena guerra de precios, ofreciendo productos hipotecarios con intereses muy competitivos, tanto a tipo fijo como variable. Sin embargo, este contexto favorable puede ser un arma de doble filo tal y como señalan los expertos del portal HelpMyCash.

Elegir entre una hipoteca fija, variable o mixta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ya que implica evaluar riesgos y proyectar gastos a largo plazo. Los expertos subrayan que esta elección no debe basarse únicamente en el Euríbor actual. Aunque el hecho de que haya tocado mínimos puede parecer atractivo para quienes opten por un tipo variable, este índice es notoriamente volátil. Por ello, el tipo de hipoteca ideal dependerá no sólo del comportamiento del Euríbor, sino también de la tolerancia al riesgo y la estabilidad financiera del cliente. Entonces ¿cuál es la opción que más te conviene? A continuación, analizamos las características de cada modalidad hipotecaria y los perfiles de clientes para los que están pensadas, teniendo en cuenta la situación del

Esta es la hipoteca que más te conviene

La hipoteca fija se caracteriza por ofrecer seguridad y estabilidad a largo plazo. Con este tipo de préstamo, las cuotas mensuales permanecen invariables durante toda la vida del contrato, sin importar las fluctuaciones del Euríbor. Esto convierte a las hipotecas fijas en una opción ideal para quienes valoran la tranquilidad financiera y prefieren evitar sorpresas en el futuro.

Actualmente, los intereses fijos se sitúan en torno al 2,75%, un nivel históricamente competitivo. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de hipoteca no permite aprovechar las posibles bajadas del Euríbor, lo que podría implicar pagar más intereses si el índice se mantiene bajo durante un periodo prolongado. Por otro lado, las comisiones por amortización o renegociación suelen ser más altas que en otras modalidades.

¿Para quién es ideal?

Personas con poca tolerancia al riesgo.

Familias o individuos con presupuestos ajustados que necesitan cuotas constantes.

Aquellos que priorizan la estabilidad en un contexto de ingresos fijos o limitados.

¿Cuándo es mejor una hipoteca variable?

Las hipotecas variables son las que más se benefician del actual descenso del Euríbor. En estos préstamos, el interés fluctúa según este índice, lo que puede traducirse en cuotas más bajas cuando el Euríbor desciende, pero también en un incremento de los pagos si el índice vuelve a subir. Es una opción para quienes tienen mayor tolerancia al riesgo y capacidad para afrontar variaciones en sus pagos mensuales.

En la actualidad, el Euríbor ha bajado hasta el 2,691% (octubre de 2024), lo que significa cuotas más asequibles a corto plazo. Sin embargo, es crucial tener en cuenta la volatilidad de este índice, ya que podría repuntar en el futuro. Los expertos recomiendan calcular diferentes escenarios para asegurarse de que las cuotas seguirán siendo asumibles incluso en el caso de un Euríbor elevado.

¿Para quién es ideal?

Personas con ingresos variables y capacidad de ahorro para afrontar subidas de cuota.

Aquellos que confían en una tendencia a la baja del Euríbor a largo plazo.

Clientes dispuestos a asumir riesgos en busca de un ahorro potencial.

¿Cuándo es mejor una hipoteca mixta?

La hipoteca mixta combina lo mejor de ambos mundos: un interés fijo durante los primeros años (generalmente de 3 a 20 años) y uno variable vinculado al Euríbor para el resto del plazo. Esto la convierte en una opción intermedia para quienes desean estabilidad en el corto plazo, pero están dispuestos a asumir cierto riesgo en el futuro.

El interés inicial de las hipotecas mixtas suele ser más bajo que el de las hipotecas fijas, lo que puede traducirse en cuotas más asequibles durante el primer tramo. Además, muchas entidades permiten renegociar las condiciones en el periodo variable con menores costes que en una hipoteca fija.

¿Para quién es ideal?

Personas que planean cancelar o amortizar su hipoteca durante el tramo fijo.

Clientes con capacidad de ahorro que prefieren cuotas iniciales más bajas.

Aquellos que proyectan vender la vivienda en el medio plazo y quieren evitar altos intereses al inicio.

Factores clave para elegir la hipoteca adecuada

Tolerancia al riesgo: quienes prefieran estabilidad a largo plazo deberían optar por un tipo fijo, mientras que los más arriesgados pueden aprovechar las ventajas de las hipotecas variables.

Capacidad de ahorro: las hipotecas mixtas son ideales si se cuenta con un colchón financiero que permita amortizaciones anticipadas.

Perspectivas económicas: si se espera que el Euríbor continúe a la baja, las hipotecas variables podrían ser más económicas, aunque siempre existe la incertidumbre de su evolución.

¿Qué hipoteca te conviene según los expertos?

No existe una respuesta universal. La elección entre una hipoteca fija, variable o mixta dependerá de las circunstancias personales, la tolerancia al riesgo y la situación económica del cliente. Pero si después de analizar las opciones aún tienes dudas, desde HelpMyCash, explican que conocer la tendencia general puede servirte de guía. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a agosto de 2024, la mayoría de los españoles sigue apostando por la seguridad de las hipotecas fijas. En concreto:

Un 61,3% de quienes firmaron una hipoteca para la compra de una vivienda eligieron un tipo fijo.

El 38,7% restante optó por una hipoteca de tipo variable o mixto.

Los expertos explican que esta preferencia refleja un contexto en el que los compradores valoran más la estabilidad de cuotas constantes frente a la incertidumbre que genera el comportamiento del Euríbor. Las hipotecas variables y mixtas han perdido popularidad en los últimos meses, aunque siguen siendo opciones válidas para quienes priorizan el ahorro potencial o la flexibilidad.

En cualquier caso, elegir entre una hipoteca fija, variable o mixta debe basarse en tus circunstancias personales: tus ingresos, capacidad de ahorro y tolerancia al riesgo. Tomarte el tiempo necesario para evaluar estas variables te permitirá tomar una decisión informada que garantice estabilidad y tranquilidad a largo plazo.