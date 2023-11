El euríbor baja al 4,027% en noviembre, pero encarece las hipotecas en casi 1.500 euros al año

El euríbor a 12 meses comienza a estancarse, pero sigue encareciendo las hipotecas. El índice al que están referenciadas los préstamos hipotecarios a tipo variable cerró octubre en el 4,16%, mientras que sitúa su media de noviembre en el 4,027%. Los expertos señalan que esta leve caída se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) decidió en octubre mantener los tipos de interés en el 4,5%.

A falta de un día para que acabe noviembre y de la confirmación del Banco de España, el euríbor cerrará en su nivel más bajo desde el pasado mes de junio, cuando registró una tasa mensual del 4,007%. Pese a ello, los hipotecados que tengan que revisar su cuota con el dato de noviembre sufrirán un encarecimiento de casi 1.500 euros al año.

Así, teniendo en cuenta una hipoteca de 180.000 euros, con un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1%, si el préstamo se revisa de forma anual con el valor de noviembre, su cuota mensual pasará de unos 933 euros a 1.055 euros. De esta forma, el hipotecado pagará 122 euros más al mes y 1.464 euros más al año. Sin embargo, el encarecimiento de las cuotas será mayor o menor en función del importe y del plazo pendientes de la hipoteca.

Esto se debe a que en noviembre del año pasado el euríbor se situó en el 2,829%, por lo que hasta ahora se le aplicaba a dicha hipoteca un interés del 3,829% y su cuota mensual era de 933 euros. Mientras que ahora alcanza el 4,027% y se le aplicaría un interés del 5,027% (al sumar el diferencial del 1%) y su cuota mensual subiría hasta los 1.055 euros.

Previsiones

El especialista de HelpMyCash, Miquel Riera, cree que este índice podría «tender a la baja» en los próximos meses, aunque dependerá, en gran medida, de la evolución de la inflación en la eurozona. «Si esta se sigue moderando en los próximos meses y se acerca al objetivo del 2%, el Banco Central Europeo (BCE) no tendrá necesidad de subir sus tipos de interés, ahora en el 4,5%. Hasta es posible que los reduzca en algún punto del año que viene, sobre todo si la economía comunitaria da síntomas de recesión», señala.

De esta forma, cree que el euríbor terminará 2023 en torno al 4% y que se mueva entre el 3,75% y el 4% a lo largo del primer semestre de 2024. «Tampoco es descartable que llegue a caer hasta el 3,5% en el escenario más optimista», explica.

Desde iAhorro apuntan que la caída de noviembre ha sido de 0,131 puntos, «la mayor registrada desde hace casi tres años», en julio de 2020 cuando, tras el confinamiento de Covid-19, se redujo en 0,132 puntos, pasando del -0,147% de junio al -0,279% del mes siguiente.

No obstante, el director de hipotecas de este comparador, Simone Colombelli, prefiere ser cauto: «Esta tendencia es llamativa, pero no deberíamos venirnos arriba. Es una buena noticia, está claro, sobre todo para los hipotecados, pero todavía es pronto para decir que el euríbor ya no va a volver a subir. De hecho, es probable que lo haga y que lo que veamos en los próximos meses sean variaciones, tanto al alza como a la baja, y que se mantenga un tiempo cerca del 4%».

Asimismo, Colombelli añade que «con la vuelta del verano ha cambiado la tendencia y estamos volviendo, poco a poco, a un cierto nivel de estabilización del euríbor. Esto lo demuestran los datos: las variaciones intermensuales se sitúan alrededor de una décima». Esto ha ocurrido, en parte, a la estabilización que también ha hecho el BCE de los tipos de interés oficiales.

Por su parte, la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González, señala que, a la espera de que suceda en la próxima reunión del BCE el 14 de diciembre, el mercado estaría descontando ya que no haya una nueva subida de tipos en el corto y medio plazo.