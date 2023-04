Estos son los tres factores que no conocías de la declaración de la renta y podrían favorecerte

En unos días se abre el plazo para hacer la declaración de la renta 2022, concretamente el 11 de abril, fecha a partir de la cual se podrá hacer vía telemática, aunque por teléfono y de forma presencial no será hasta unas semanas más tarde, y en cualquiera de los casos el plazo para presentarla finaliza el 30 de junio. Te contamos algunos de los gastos que te favorecen en la renta y que pueden favorecerte claramente al incluirlos en tu declaración.

Al hacer la renta es muy importante incluir en ella tanto los gastos como los ingresos del año anterior, en este caso el 2022, y hacerlo además teniendo en cuenta que en cualquier momento se te puede pedir que justifiques tanto los gastos como los ingresos, y de no poder hacerlo podrías tener un serio problema con Hacienda.

3 gastos que te favorecen en la renta

Donaciones a ONG’s

Una acción muy habitual que te llevará a pagar menos en la declaración de la renta es realizar donaciones a diferentes entidades solidarias, como Cruz Roja, ONCE, organizaciones de investigación públicas y todo tipo de ONG’s. Eso sí, es muy importante que tengas en cuenta que todas las organizaciones a las que realices donaciones a lo largo del año deben estar reconocidas por el Estado, si no lo están, no te favorecerá la donación.

Alquiler de vivienda habitual

Si tienes un contrato de alquiler anterior al 1 de enero de 2015 puedes disfrutar de esta deducción, ya que posteriormente se eliminó y no podrás disfrutarla si tu contrato es posterior. Si te sirve en tu caso, puedes llegar a deducir hasta el 10,05% de lo pagado durante el periodo impositivo si la base imponible es inferior a 24.107,20 euros anuales. También podrás deducir tu vivienda si eres propietario y la compraste antes del 1 de enero de 2013, ya que la deducción se suprimió con posterioridad a esa fecha.

Familia numerosa o maternidad

Tener hijos también es uno de los gastos deducibles en la renta, de hecho, puedes ahorrar hasta 1.200 euros al año por cada hijo menor de 3 años que tengas, una deducción aplicable tanto a hijos biológicos como adoptados. Además, siendo familia numerosa también pagarás menos a Hacienda, habiendo a día de hoy dos beneficios fiscales disponibles, como son el mínimo personal y el familiar, que se aplica a hijos menores de 25 años que cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo recibirse también una cantidad de 1.200 euros con esta deducción.