Este es el dinero que puedes ingresar en el banco sin levantar sospechas

Realizar ingresos bancarios a través de los cajeros es una práctica habitual que aún muchos llevan a cabo. Si bien es cierto que el pago con tarjeta está siendo el método de pago más utilizado estos últimos años, hay mucha gente que aún paga con efectivo y aunque con la pandemia el uso de este método se desaconsejó, ahora los niveles se han estabilizado y hay personas que han recuperado el hábito. Lo que muchas personas no conocen es que hay un límite de dinero para ingresar en el banco, a partir del cual se necesitará una justificación de la operación.

¿Qué límite de dinero puedes ingresar en el banco sin justificación?

Para poder tener un mayor control sobre las operaciones y evitar fraudes bancarios, Hacienda establece un importe límite a partir del cual se puede pedir un justificante de los motivos de la operación. Esto solo ocurre cuando se ingresan grandes cantidades de dinero, es concreto, cuando el ingreso es de más de 3000 euros.

Los ingresos de estas cantidades no son tan comunes y por ello, la Agencia Tributaria tiene un mayor control sobre los mismos. Cuando se supere esta cantidad se debe tener en cuenta que el organismo podrá solicitar un justificante, así como la información de todos los movimientos realizados.

Este no es el único contexto en el que la Agencia Tributaria tiene el foco para poder detectar operaciones irregulares. También ocurre con las retiradas de grandes cantidades de efectivo y con los ingresos con billetes de 500. En este último caso, el control se debe a la rareza de esta operación, pues estos se relacionan estrechamente con actividades delictivas en algunos contextos y por ello, Hacienda puede pedir más información sobre su procedencia. El usuario tendrá que poder justificar de donde viene el dinero y cómo lo ha conseguido para demostrar su origen si la entidad lo pide.

Esto no pasaría con ingresos de 100 o 200 euros en nuestra cuenta bancaría, pues estas son cifras más comunes que no requieren de un control tan minucioso por parte de las autoridades. Incluso cantidades más elevadas que no lleguen a 3000 euros, no requerirán de la actuación de Hacienda y raramente llamarán la atención de la entidad.

En un contexto donde el pago en efectivo ha quedado en un segundo plano frente al auge del pago Contactless, no es tan común ver movimientos de efectivo en las cuentas. Las tarjetas resultan cómodas de llevar y facilitan la experiencia de pago al usuario, aún con ello, hay muchos que optan por el pago en efectivo, por ello, aunque los niveles de uso de efectivo bajaron durante la pandemia, en 2022 han ido ganando posiciones y se ha estabilizado su uso.

Es común que Hacienda tenga un ojo en las transacciones e ingresos de grandes cantidades de dinero. Es importante poder demostrar el origen y presentar pruebas de ello, la entidad podría sancionar al usuario. Las entidades financieras también tienen que informar a la Agencia tributaria de otras operaciones, como los pagos recurrentes o las transacciones que superen los 10.000 euros o más en cantidad.