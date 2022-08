La importantísima razón por la que debes pedir copia si pagas con tarjeta

Seguro que te has encontrado mil veces en la situación de ir a pagar algo con tarjeta y que te pregunten si quieres copia. Tal vez no acabes de entender la necesidad de conservar ese recibo, más teniendo en cuenta que ahora normalmente llega una notificación de manera instantánea al teléfono. No obstante, esta es la razón por la que debes pedir copia si pagas con tarjeta.

¿Por qué pedir copia al pagar con tarjeta?

La tendencia de pago con tarjeta es cada vez mayor, sobre todo después de la pandemia, donde se animó a la población a preferir este pago para evitar el contacto. Estamos acostumbrados a que después de pagar nos pregunten si queremos la copia y la respuesta suele ser que no. No obstante, el Banco de España ha querido alertar de los motivos por los que debes pedir copia al pagar con tarjeta.

«Antes de responder negativamente, asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada y que figura así en la pantalla del TPV», así informaba a los ciudadanos de la importancia de asegurar el importe antes de rechazar la copia, ya que esta puede servir como comprobante del cobro realizado.

«Esto es algo obvio, se trata de mirar lo que pagas. Sin embargo, en la actualidad, con la generalización del uso de los pagos contactless para pequeños importantes, en los que basta con acertar la tarjeta al TPV y automáticamente te hacen el cargo sin necesidad de introducir el PIN, puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran», así insistían en la necesidad de interiorizar ciertos patrones durante pago con tarjeta.

Normalmente en los pagos contactless de importes pequeños no se requieren de poner el PIN para la aceptación del pago, esto hace que los usuarios lo realicen de manera automática, sin fijarse en el importe del datáfono. Por ello, la copia será de gran ayuda para comprobar el importe marcado y detectar cualquier error antes o incluso después de salir de la tienda.

Además, es su mismo blog oficial, el Banco de España recomienda interiorizar una serie de consejos al pagar con tarjeta: