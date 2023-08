Estafadores se disfrazan de esta famosa empresa de transporte y la Guardia Civil te dice cómo identificarlos

La suplantación de identidad está, lamentablemente, muy presente en la sociedad, tanto por parte de personas que roban identidades como de quienes se hacen pasar por determinadas empresas para poder estafar a un gran número de personas utilizando su nombre, imagen y hasta diseñando una página web igualita a la original, por lo que muchas personas muerden el anzuelo. Te contamos cuál es la estafa suplantando a Correos que está corriendo como la pólvora en España y que se ha cobrado ya numerosas víctimas imprudentes y confiadas que no se olieron el engaño… ¡ten mucho cuidado!.

Así es la estafa suplantando a Correos

La Guardia Civil suele alertar con frecuencia de las diferentes estafas y timos que detecta en España, dando todos los detalles necesarios para «pillarlas al vuelo» y que los delincuentes no puedan cumplir su objetivo, que no es otro que robar la mayor cantidad de dinero posible, o bien el robo de datos que lleven a llevarse dinero. En este caso, la benemérita ha informado de la detección de una campaña suplantando a Correos, la empresa pública española de envío de paquetería, mediante el envío de correos electrónicos falsos.

Los agentes han explicado en Twitter que el método consiste en enviar un mismo correo electrónico a miles de personas, en el cual se indica que no se ha podido realizar la entrega de un paquete y se pide la elección de una nueva fecha para su envío. Por supuesto, no hay ningún paquete para entregar. En el correo se informa que no había nadie para recoger el paquete e incluso se muestra un número de seguimiento, y se pide seguir un enlace para elegir la nueva fecha de entrega y así poder recibir el paquete en cuestión.

Durante el proceso, una vez que accedes el enlace, te van pidiendo datos personales en una web que es una copia de la de Correos, por lo que la víctima se siente segura en todo momento al confiar en que realmente es de esta empresa, pero no lo es. Todos los datos que piden llevarán después a una sección en la que te pedirán pagar algo menos de dos euros con tarjeta de crédito, robándote los datos de la misma para después desplumarte la cuenta.

Si recibes un correo de este tipo, piensa en primer lugar si tienes algún paquete pendiente de recibir, y si lo tienes, contacta directamente con Correos o la mensajería en cuestión para conocer el estado del envío, pero nunca lo hagas siguiendo enlaces de dudosa procedencia.