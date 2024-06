Ésta es la mejor pizza de supermercado, lo dice la OCU

Las pizzas de supermercado son una solución rápida y conveniente para aquellos momentos en los que no tenemos tiempo o ganas de cocinar. Este popular plato italiano ha conquistado los hogares de todo el mundo, convirtiéndose en una opción recurrente para cenas informales, reuniones con amigos o simplemente para disfrutar de un capricho culinario. Aunque algunos críticos puedan cuestionar la calidad de las pizzas precocinadas, es innegable que su sabor y practicidad las hacen irresistibles para muchas personas. No obstante, con la gran variedad de opciones disponibles en el mercado, elegir la pizza adecuada puede ser una tarea abrumadora.

A la hora de seleccionar una pizza de supermercado, es fundamental tener en cuenta varios factores que van más allá del simple gusto personal. La calidad de los ingredientes, el contenido nutricional y el precio son aspectos cruciales que pueden influir en nuestra decisión. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de pizzas precocinadas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas. El análisis no solo evalúa el sabor, sino también la composición nutricional de las pizzas, destacando cuáles son las mejores y las peores opciones disponibles. El estudio realizado por la OCU revela que, aunque la mayoría de las pizzas de supermercado no son nutricionalmente equilibradas y no deben consumirse de manera habitual, existen algunas excepciones destacables. De hecho, entre las más de 150 pizzas evaluadas, hay algunas que han logrado una valoración positiva gracias a la calidad de sus ingredientes y a su mejor perfil nutricional.

Éste hallazgo es particularmente relevante para aquellos que buscan disfrutar de una pizza sin comprometer su salud. A continuación, profundizaremos en los resultados de este análisis y destacaremos las mejores opciones según la OCU.

El estudio de la OCU sobre la pizza de supermercado

La OCU evaluó un total de 153 pizzas precocinadas, tanto refrigeradas como congeladas, disponibles en los supermercados. La variedad de pizzas analizadas incluyó diferentes tipos como de queso, de jamón y queso, de jamón solo, de jamón y champiñón, barbacoa y vegetal. Este amplio abanico permitió a los expertos de la OCU realizar una comparación exhaustiva que cubre prácticamente todas las preferencias del consumidor.

El análisis se centró en la Escala Saludable de la OCU, una herramienta que otorga una puntuación a la composición nutricional de los alimentos procesados, valorando su contenido en grasas saturadas, azúcares, sal y aditivos. Este enfoque permitió identificar no solo las pizzas más sabrosas, sino también las más saludables. De acuerdo con los resultados, la mayoría de las pizzas evaluadas no son una opción saludable, principalmente debido a su alto contenido en sal, grasas saturadas y aditivos. Sin embargo, algunas pizzas lograron destacar positivamente, ofreciendo una mejor alternativa para los consumidores.

3 de cada 4, con mala valoración en la Escala Saludable que aplica la OCU

Uno de los hallazgos más significativos del estudio de la OCU es que tres de cada cuatro pizzas de supermercado recibieron una mala valoración en la Escala Saludable. Esto se debe a varios factores críticos:

Exceso de sal: Una ración de pizza (unos 200 gramos, aproximadamente media pizza) aporta aproximadamente el 50% de la sal diaria recomendada. Este alto contenido en sal puede tener efectos negativos en la salud, especialmente en personas con hipertensión.

Una ración de pizza (unos 200 gramos, aproximadamente media pizza) aporta aproximadamente el 50% de la sal diaria recomendada. Este alto contenido en sal puede tener efectos negativos en la salud, especialmente en personas con hipertensión. Grasas saturadas: muchas de las pizzas, especialmente las de queso, contienen niveles elevados de grasas saturadas, que están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

muchas de las pizzas, especialmente las de queso, contienen niveles elevados de grasas saturadas, que están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aditivos : las pizzas precocinadas suelen ser alimentos muy procesados que recurren a aditivos para mejorar su sabor, textura y vida útil. Algunos de estos aditivos pueden ser innecesarios y no siempre están exentos de riesgos para la salud.

: las pizzas precocinadas suelen ser alimentos muy procesados que recurren a aditivos para mejorar su sabor, textura y vida útil. Algunos de estos aditivos pueden ser innecesarios y no siempre están exentos de riesgos para la salud. Calorías: en general, las pizzas precocinadas son alimentos muy calóricos, con una ración que puede contener cerca de 500 kcal, lo que puede contribuir al aumento de peso si se consumen con frecuencia.

La pizza ‘Veggie Lovers’ de Garden Gourmet, la mejor de todas

Dentro del análisis que se llevó a cabo, la ‘Veggie Lovers’ de Garden Gourmet es la mejor pizza de todas. Una pizza reconocida no sólo por su delicioso sabor, sino también por la calidad de sus ingredientes, lo que la posiciona como la pizza más saludable en el mercado según la OCU. La ‘Veggie Lovers’ se distingue por su variedad de vegetales frescos y nutritivos, como pimientos, champiñones, espinacas y cebolla, lo que no solo le otorga un sabor único sino también un perfil nutricional más equilibrado.

La OCU resaltó que esta pizza tiene un bajo contenido en grasas saturadas y en aditivos artificiales, lo que la convierte en una opción más saludable comparada con otras pizzas del supermercado. No obstante, uno de los puntos negativos señalados es su precio, que puede resultar elevado para algunos consumidores, ya que cuesta 6,89 euros. Para aquellos que buscan una alternativa más económica sin sacrificar demasiado la calidad, la OCU también destacó positivamente la ‘Vegetale de Forno di Pietra’ de Buitoni, que no contiene aditivos y es más barata: 3,65 euros.

La OCU recomienda sólo de vez en cuando

A pesar de que existen opciones más saludables dentro de las pizzas de supermercado, la OCU enfatiza que el consumo de este tipo de alimentos debe ser ocasional. Cuantos más ingredientes vegetales y menos procesadas sean las pizzas, mejor será su perfil nutricional. Para aquellos que disfrutan de la pizza con frecuencia, una alternativa recomendada es prepararla en casa, donde se puede controlar mejor la calidad de los ingredientes y reducir el uso de sal, grasas y aditivos.