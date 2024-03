España ha aumentado en un 59,22% las importaciones de naranjas desde 2019, primer año completo en el que Pedro Sánchez ocupó el cargo de presidente del Gobierno tras una moción de censura a Mariano Rajoy. Esta situación preocupa a los agricultores españoles, quienes ven cómo sus productos van perdiendo valor con el tiempo frente a lo que consideran una «competencia desleal» de los alimentos extranjeros. En concreto, las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía defienden que, «las importaciones sin control de terceros países saturan el mercado y hunden los precios».

Los agricultores no se oponen a las importaciones, sino que reclaman que los productos extranjeros se rijan bajo las mismas condiciones que los españoles. «Sufrimos competencia desleal porque nosotros tenemos que aplicar unos productos que ellos no. Y eso tiene un coste que ellos no tienen que pagar y pueden bajar precios», afirma Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, la segunda asociación agrícola más representativa en España.

Las importaciones de naranjas

Los datos del Ministerio de Economía, Empresa y Comercio recogidos por este periódico revelan que España gasta un 86,17% más en importar naranjas de otros países desde 2019. Además, el precio medio por kilogramo que el país paga a los productores extranjeros ha aumentado un 17,65%, desde los 0,68 euros/kg hace cinco años hasta los 0,80 euros/kg en 2023.

En general, España ha aumentado un 20,5% las importaciones de frutas de Marruecos desde 2018. Por ello, el sector agrario ha puesto el foco sobre los productos que proceden del norte de África.

De hecho, los agricultores solicitan poder estar presentes, junto a las asociaciones de consumidores como la OCU, en las inspecciones de los alimentos que provienen de países como Argelia o Marruecos. La razón de esta preocupación son las diversas alertas alimentarias que han aparecido en los últimos meses tras varios análisis realizados sobre productos africanos.

Por ejemplo, un análisis solicitado por los agricultores y revelado por OKDIARIO muestra que las judías provenientes de Marruecos poseen 0,029 mg/kg (miligramos por cada kilogramo) de benzoato de emamectina B1 a, uno de los pesticidas que se utilizan para el tratamiento de las hortalizas con el fin de reducir la presencia de insectos en las plantaciones. Estos niveles triplican los topes que establece el Reglamento de los límites máximos de residuos de diferentes insecticidas de la Comisión Europea.

Sin embargo, el caso más llamativo ha sido el de una partida de fresas marroquíes en la que se han encontrado restos de Hepatitis A. Según Berta Vilariño, dietista y nutricionista consultada por este medio, «esto puede ser una señal de que algunas de las importaciones de frutas de Marruecos han pasado por un proceso de riego con presencia de aguas fecales».

Es más, este lunes, la Unió Llauradora i Ramadera informó que se había detectado otra partida de fresas en las mismas condiciones, tan sólo nueve días después de la anterior. Estas noticias consiguen aumentar la preocupación de agricultores y consumidores a partes iguales.

El precio de las naranjas españolas

El aumento de las importaciones de naranjas sin un nivel de inspección suficiente se suma al efecto que tiene esto sobre los precios de los productos españoles. Para las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la situación «propaga la ruina de los agricultores, asfixiados por la subida de los costes productivos y la merma de sus cosechas por la sequía y las altas temperaturas».

«La campaña citrícola actual ha dado un giro de 360 grados en esta segunda parte, que comenzó con precios bastante razonables ante una estimación de corta producción. Sin embargo, una vez superado el ecuador y pese a confirmarse que el volumen de naranjas es más bien escaso -lo que, por la ley de la oferta y la demanda, debería actuar revalorizando las cotizaciones-, los precios han caído en picado», alertan.

Por tanto, los agricultores consideran que una de las principales razones de este problema es «la entrada por los puertos andaluces de naranja y mandarinas procedente de terceros países, principalmente Marruecos y Egipto, ha saturado el mercado y ha hundido los precios».

Sólo en el último año han entrado en el mercado europeo «40 millones más de kilos de naranjas procedentes de terceros países», según el sector. «Se trata de producciones que vienen a competir con las nuestras pese a que llegan con una calidad pésima y sin garantías de seguridad alimentaria», sentencian.