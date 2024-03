Los agricultores dan otro aviso al Gobierno: «O nos escuchan o seguiremos con protestas más fuertes»

Más de 1.000 agricultores y 200 tractores, según han señalado los organizadores, la asociación Unión de Uniones, se han manifestado este domingo en Madrid para pedir al Gobierno cambios en la política agraria para poder salir de la grave situación económica que les ha metido la actual política agraria común europea. Los manifestantes han partido del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y han llegado hasta la Puerta de Atocha, donde se encuentra el Ministerio de Agricultura de Luis Planas.

Este recorrido ha sido elegido por los organizadores precisamente porque denuncian que la política agraria la está llevando más Ribera que Planas, ya que la ministra está imponiendo medidas medioambientales que «no nos dejan producir», ha señalado Luis Cortés, coordinador estatal de la organización.

Los manifestantes -han llegado tractores desde Castilla León, Castilla-La Mancha y Madrid- han planteado esta jornada como una reivindicación pacífica, festiva, acompañados en el recorrido por sus familiares e hijos, según están informado en directo Mariela Mensat y Laura Hernández. Pero han advertido que «no podemos aguantar más» y «si no nos escucha el Gobierno, seguiremos con protestas más serias que ya estamos preparando», han señalado a este diario. «No queremos cansar al ciudadano, pero si no nos escuchan seguiremos adelante», han insistido.

Bajo el lema Somos agricultores no delincuentes, algo más de un millar de personas y 200 tractores han vuelto a poner de manifiesto que su situación es insostenible. «No podemos aguantar más, que Planas nos ayude en la medida de lo posible», señalaba uno de los manifestantes. «No podemos estar 16 horas trabajando y luego pretender que hagamos de gestores y rellenemos ese cuaderno digital», explicaba otro.

Los agricultores se quejan de que las normas europeas se aplican a ellos pero no a otros países que luego venden sus productos a los europeos y a los españoles. Es el caso de las fresas o las judías de Marruecos. «Nos invaden con judías de Marruecos, ¿por qué? Con nueces de California que no tienen ni sabor ni nada, ¿por qué tenemos que aguantar eso? Sufrimos competencia desleal porque nosotros tenemos que aplicar unos productos que ellos no. Y eso tiene un coste que ellos no tienen que pagar y pueden bajar precios. Y ahora, encima, la burocracia», señala otro de los manifestantes.

Como parte de esa jornada festiva, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha explicado al inicio de la manifestación que han regalado 125 litros de aceite a la organización del Padre Ángel. «La prueba de que esto no funciona es el precio del aceite», ha señalado. «El precio del aceite es una vergüenza. En condiciones normales el aceite debería tener un precio asequible para todo el mundo. A eso se debería dedicar Bruselas y no a otras gilipolleces», ha señalado.

Cortés ya aseguró esta semana que los cambios introducidos hasta ahora por los gobiernos europeos son sólo parches, argumento que ha repetido este domingo. «Es como cuando se pincha una rueda y se le pone un parche. Es un arreglo temporal pero no se soluciona el problema», ha dicho. Hace unos días, durante la presentación de esta tractorada del domingo, Cortés señaló que «las protestas seguirán hasta que Planas se siente con los verdaderos representantes de los agricultores y no ofrezca solo parches. Es tal el grado de enfado y cabreo de los agricultores que vamos a seguir en la brecha hasta que medidas concretas».

Planas no reconoce a Unión de Uniones entre las organizaciones negociadoras, donde sí están Asaja, UPA y Coag.