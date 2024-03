Unión de Uniones, la segunda asociación de agricultores más representativa en España, denuncia la existencia de «expropiaciones silenciosas» o encubiertas por parte del Gobierno. Es decir, el Ejecutivo prohíbe el cultivo en algunas parcelas «por motivos arbitrarios», lo que deja el terreno inutilizado pero sin ofrecer ninguna compensación económica a cambio.

Para ejemplificarlo, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha remitido a OKDIARIO el caso de varias parcelas afectadas por esta situación. En concreto, el documento remitido por el representante a este periódico muestra cómo la Administración considera que el caudal de un río se expande «unos 400 metros» más allá que su recorrido real.

«Para poder producir, no podemos acercarnos a más de cinco metros de la franja del agua. No podemos sembrar ni tratar, por norma. Es decir, no podemos utilizar ese terreno, y estamos de acuerdo», explica Cortés.

Expropiaciones ‘silenciosas’

Sin embargo, en casos como el del ejemplo, «el hombre que la ha comprado sólo puede utilizar una parte porque, según dicen, la zona inundable se extiende más allá de los límites del río», según el representante agrícola.

«La parcela se ha comprado y se ha pagado la contribución, la comunidad de regantes y todo lo necesario, pero, de repente, no se puede utilizar», denuncia el líder de Unión de Uniones. «Esto es como si usted tiene una casa y le digo que sólo puede utilizar una habitación», sentencia.

Los afectados «son agricultores que han comprado una tierra y a los que les ponen una norma que dice usted no puede producir». Por tanto, «esto es como expropiar, pero sin pagar una compensación a cambio. Me han expropiado ustedes por la vía de los hechos». Así, Cortés manda un mensaje claro al Ejecutivo: «¡Expropien y paguen lo debido!».

El líder de Unión de Uniones advierte que esta situación no es única. «Cuando organizamos una manifestación mucha gente dice: los agricultores siempre se están quejando y pidiendo privilegios. No, esto no es un privilegio. Pongo sólo el ejemplo de una vivienda para que se entienda lo que tenemos que pasar».

El representante de los agricultores advierte que el Gobierno está al tanto de que estas situaciones están sucediendo, pero que responsabiliza a Bruselas: «El ministro ha dicho que va a pedir a la Comisión Europea que se flexibilicen estas restricciones, pero seguimos esperando». Mientras tanto, «no se está sembrando en estos lugares, porque si se hace te penalizan sobre el resto de la declaración».

Cortés pone otro ejemplo de un pueblo llamado Montehermoso. Allí, unos propietarios tienen inutilizadas 7 parcelas por circunstancias similares relacionadas con un río. «Si un propietario las compra, le has arruinado para toda su vida, pues no puede hacer nada». Cuando esto sucede, el afectado «coge el tractor y se mete donde haga falta, nos pasaría a cualquiera», explica el líder agrario. El representante define esta situación con una palabra: «Impotencia».

Tractorada del domingo

Además de las expropiaciones silenciosas, la preocupación por la falta de control en las importaciones es una de las reivindicaciones que los agricultores llevarán a las calles de Madrid este domingo. Más de 10.000 personas y 1.500 tractores se han dado cita para reivindicar medidas políticas urgentes que cambien la situación del campo.

Unión de Uniones insiste en que esta convocatoria no es sólo para los trabajadores del campo, sino que todo el mundo debe de sentirse aludido. «Si los consumidores están en contra de eso (la falta de control y la subida de precios en los alimentos), y creo que lo están, lo que tienen que hacer es acudir el día 17. Les abrimos los brazos para que vengan a acompañarlos», afirma el representante de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Anastasio Yébenes.

Es más, los agricultores invitan a «que traigan a sus hijos para que conozcan quién llena sus mesas todos los días de alimentos» y «para que se suban a los tractores a hacerse fotografías si quieren». «Queremos que sea un día de reivindicación, pero también que no haya problemas y que el pueblo de Madrid y de toda España que quiera acudir venga a apoyarnos», declara Yébenes.

Por ello, la asociación pide «públicamente a las asociaciones de consumidores, asociaciones civiles y toda la gente que se quiera sumar a las reivindicaciones de los agricultores» que acudan el próximo domingo a la manifestación.