Más de 10.000 agricultores y 1.500 tractores se manifestarán en Madrid el próximo domingo, 17 de marzo, para reivindicar medidas políticas urgentes que cambien la situación del campo. La organización que ha convocado esta marcha es Unión de Uniones, la segunda con mayor representación en España. Los participantes en la protesta comenzarán su marcha en el Ministerio de Transición Ecológica sobre las 10:30 horas y se dirigirán hacia el Ministerio de Agricultura y Pesca, al que llegarán alrededor de las 13:30 horas, según ha anunciado esta mañana la asociación agraria en un encuentro con la prensa al que ha acudido OKDIARIO.

En concreto, la manifestación se ha organizado ante «la falta de respuestas y soluciones por parte del Ministerio de Agricultura», dirigido por Luis Planas. Sin embargo, los agricultores quieren mostrar a los consumidores que sus reivindicaciones son para todos y, por ello, han organizado dos actos simbólicos.

Los agricultores donarán sangre y aceite

El primero será una donación de 25 garrafas de 5 litros de aceite de oliva virgen extra a los comedores sociales. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, afirma que con esto buscan dar una solución a las personas más necesitadas ante la subida del precio del líquido, «algo que no hace el Gobierno». «Ya hemos hablado con el Padre Ángel», ha declarado haciendo alusión a un famoso sacerdote madrileño que se encarga de atender a personas en estado de necesidad.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la inflación española de febrero. Los datos reflejan que, en tasa interanual (febrero de 2024 sobre el mismo mes de 2023), lo que más ha subido es el precio del aceite de oliva, el 67%, y acumula un repunte del 191,1% desde enero de 2021.

El segundo acto simbólico de los agricultores será la donación de sangre para transfusiones: «Con esto, queremos hacer una metáfora de que nos dejamos la sangre con nuestro trabajo y, además, ayudar a los que lo necesitan».

Los agricultores colapsarán Madrid

«Si salimos a la calle era porque se estaba perjudicando a la agricultura española y estamos en las mismas condiciones, por lo que no hay ningún motivo para guardar los tractores y volver a casa. El Ministerio de Agricultura no está a la altura, porque las 18 medidas que ofreció son parches y no sirven para paliar los problemas que tenemos», ha asegurado el coordinador estatal de Unión de Uniones.

De esta forma, la nueva tractorada, que cuenta con la aprobación de la Delegación del Gobierno según los organizadores tras lo ocurrido en la pasada del 21 de febrero, recorrerá el eje del Paseo de la Castellana bajo el lema Nos siguen sobrando los motivos y con un llamamiento claro a los ciudadanos a unirse a esta concentración, por lo que animan a defender el trabajo de agricultores y ganaderos y el derecho de todos a una alimentación sana, de calidad, segura y a precios asequibles. «Nos siguen sobrando los motivos e incluso cada vez tenemos más razones para protestar», ha señalado.

Una concentración que está prevista que se inicie a las 10.30 horas en el Ministerio de Transición Ecológica para arrancar oficialmente la tractorada con los 1.500 tractores, la mayoría procedente de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, según los organizadores, a partir de las 11.00 horas para llegar sobre las 13.30 horas al Ministerio de Agricultura.

«No es aleatorio el recorrido elegido, porque el que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas, sino la ministra Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que entre fresas con hepatitis o carne con clombuterol», ha explicado Cortés.

El representante de Unión de Uniones ha advertido de que hasta que no se den las medidas concretas las manifestaciones en el campo seguirán. «Las protestas seguirán hasta que Planas se siente con los verdaderos representantes de los agricultores y no ofrezca solo parches. Es tal el grado de enfado y cabreo de los agricultores que vamos a seguir en la brecha hasta que medidas concretas», ha recalcado.