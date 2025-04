El holding BME (Bolsas y Mercados Españoles), propietario de la Bolsa, ha acometido ya la parte del ERE correspondiente a España con el despido de 46 empleados en las dos últimas semanas, según fuentes conocedoras de la situación. De hecho, la compañía perteneciente al grupo suizo SIX ha comunicado a la plantilla que las salidas en España alcanzarán los 150 trabajadores en tres años.

Como adelantó OKDIARIO, BME ha acometido esta reducción de personal debido a la caída del negocio y tras el escándalo del fraude fiscal del dividendo destapado por OKDIARIO. Asimismo, ha destituido al consejero delegado de la Bolsa de Madrid, Jorge Yzaguirre.

Estos despidos se produjeron justo antes del desplome de las Bolsas mundiales provocado por los aranceles anunciados por Estados Unidos. Este movimiento ha disparado el volumen de negocio del mercado español, pero también expulsará a muchos inversores -sobre todo minoristas- que no pueden asumir este nivel de riesgo. Lo cual reducirá más el negocio de BME en el futuro.

El ERE de la Bolsa iba a implicar la salida de 150 empleados en el conjunto del grupo SIX, según anunció en un comunicado, si bien no especificó qué cantidad correspondería a BME. Ahora se ha concretado en esa cifra de 46 personas en España, de momento.

El objetivo que persigue con esta medida el gestor de la Bolsa suiza y propietario de la española es reducir sus costes en 120 millones de francos suizos en tres años. Un portavoz de BME matiza que «no se trata de un ERE» y que esta reducción de plantilla en la Bolsa se ha «realizado en parte por bajas laborales naturales y jubilaciones anticipadas».

La de Yzaguirre no ha sido la única salida de directivos de BME. También ha sido despedida Cristina Bajo, hasta ahora vicesecretaria del consejo de administración de BME.

Crisis y fraude fiscal

BME lleva años languideciendo por la caída del volumen de negocio y su incapacidad para atraer nuevas empresas al parqué. Antes de la gran crisis financiera, la negociación diaria en las Bolsas españolas llegó a superar los 6.000 millones de euros. Tras la citada crisis de 2007-2008, el volumen bajó a la mitad, unos 3.000 millones. Pero tras la compra de la Bolsa española por SIX en 2020, hay días en que el mercado no alcanza los 1.000 millones.

Respecto a las empresas, las únicas relevantes que ha dado el salto en los últimos años han sido Puig, que además ha supuesto una gran decepción para los inversores, y Hotelbeds. Otras compañías como Cirsa, Cosentino, Astara, Restaurant Brands o Europastry han suspendido sus salidas a Bolsa, e incluso Tendam (Cortefiel) ha optado por la alternativa de su venta a un fondo de Abu Dabi.

Pero además, estos despidos en la Bolsa llegan justo después de que OKDIARIO destapara el fraude fiscal del lavado de dividendo. En febrero, BME nombró nuevo presidente a Bjorn Sibbern en sustitución de Jos Dijsselhof. Algunas fuentes ligan estos cambios con el inicio de la investigación del citado fraude por parte de Hacienda, si bien un portavoz de BME desmiente que haya ninguna relación.

«BME no ha considerado nunca que el lavado de dividendo fuera ilegal, es una práctica de toda la vida y que no incumple ninguna norma contra el fraude fiscal, simplemente se aprovecha de una posibilidad que está ahí», explica un ex directivo del holding.