Bolsas y Mercados Españoles (BME), el gestor de la Bolsa, ha nombrado este jueves a Bjorn Sibbern como nuevo presidente, en medio del escándalo del fraude fiscal por lavado de dividendo destapado por OKDIARIO. Sibbern es el consejero delegado de SIX, el holding suizo dueño de BME.

El nombramiento tendrá efectos desde el 1 de marzo. Sustituye en el cargo a Jos Dijsselhof, cuya salida del grupo se anunció a finales de 2024.

Como publica este periódico hoy, BME nunca ha considerado que el lavado de dividendo fuera ilegal, es decir, que constituyera un fraude fiscal. Esta operativa se realiza en las plataformas que gestiona esta empresa en España y en otras en Europa, y su colaboración resulta necesaria para identificar a los culpables.

En un comunicado, BME también anuncia que Ignacio Olivares sustituye a Ignacio Gómez Sancha Trueba como secretario del consejo. Olivares, que trabaja en BME desde 1993 y es director del área de asesoría jurídica, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Público.

De esta forma, el consejo de administración de BME queda formado por Bjorn Sibbern como presidente; Juan Flames como consejero delegado; David Jiménez-Blanco como vicepresidente y consejero independiente; Marion Leslie como consejera dominical; Belén Romana como consejera independiente; Daniel Schmucki como consejero dominical; Ignacio Olivares como secretario no consejero; y Alejandro Díez como vicesecretario no consejero.

Sibbern fue nombrado en diciembre pasado nuevo consejero delegado de SIX y comenzó en su nuevo rol el 1 de enero de este año. Como director global de Bolsas y miembro del comité de dirección de SIX, estuvo a cargo del negocio bursátil internacional de SIX desde principios de 2024.

Cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en mercados de capitales como Nasdaq o OMX Exchanges. Además, ha sido consejero delegado de E*trade Bank Dinamarca. Tiene nacionalidad danesa, es titular de un Executive MBA, un diploma en Administración de Empresas y un máster en Economía y Derecho Empresarial por la Copenhagen Business School.