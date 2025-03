El holding Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha acelerado su reestructuración: ha destituido al consejero delegado de la Bolsa de Madrid, Jorge Yzaguirre, y va a acometer una reducción de personal (previsiblemente a través de un ERE) de hasta 150 trabajadores debido a la caída del negocio y tras el escándalo del fraude fiscal del dividendo destapado por OKDIARIO.

Yzaguirre es uno de los directivos históricos de la Bolsa española donde ha ocupado diferentes cargos hasta que en 2020 fue nombrado CEO de la Bolsa de Madrid. Asimismo, era el subdirector de securities services de SIX, el gestor de la Bolsa suiza y propietario de BME. Es decir, era el segundo de Javier Hernani, que ocupó la dirección de ese departamento cuando dejó de ser consejero delegado de BME en septiembre.

Según un portavoz de BME, Yzaguirre «no ha sido despedido, se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes para su salida».

Otra de las directivas que han sido despedidas del holding de las Bolsas es Cristina Bajo, hasta ahora vicesecretaria del consejo de administración de BME. Pero el recorte de personal de la Bolsa va a ir más allá de los primeros niveles directivos y va a implicar un ERE de 150 empleados en el conjunto del grupo SIX, si bien no se ha especificado qué cantidad corresponderá a BME.

El objetivo que persigue el gestor de la Bolsa suiza con esta medida es reducir sus costes en 120 millones de francos suizos en tres años.

BME lleva años languideciendo por la caída del volumen de negocio y su incapacidad para atraer nuevas empresas al parqué. Antes de la gran crisis financiera, la negociación diaria en las Bolsas españolas llegó a superar los 6.000 millones de euros. Tras la citada crisis de 2007-2008, el volumen bajó a la mitad, unos 3.000 millones. Pero tras la compra de la Bolsa española por SIX en 2020, hay días en que el mercado no alcanza los 1.000 millones.

Respecto a las empresas, las únicas relevantes que ha dado el salto en los últimos años han sido Puig, que además ha supuesto una gran decepción para los inversores, y Hotelbeds. Otras compañías como Cirsa, Cosentino, Astara, Restaurant Brands o Europastry han suspendido sus salidas a Bolsa, e incluso Tendam (Cortefiel) ha optado por la alternativa de su venta a un fondo de Abu Dabi.

Fraude del dividendo

Pero además, esta serie de cambios, destituciones y el próximo ERE en la Bolsa llega justo tras destaparse el fraude fiscal del lavado de dividendo. En febrero, BME nombró nuevo presidente a Bjorn Sibbern en sustitución de Jos Dijsselhof. Algunas fuentes ligan estos cambios con el inicio de la investigación del citado fraude por parte de Hacienda, si bien un portavoz de BME desmiente que haya ninguna relación.

«BME no ha considerado nunca que el lavado de dividendo fuera ilegal, es una práctica de toda la vida y que no incumple ninguna norma contra el fraude fiscal, simplemente se aprovecha de una posibilidad que está ahí», explica un ex directivo del holding.

Por ello, BME nunca ha puesto coto a estas prácticas ni ha identificado a los participantes en el fraude fiscal. Asimismo, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, sostiene que no aprecia «ninguna conducta investigable por nuestra parte de abuso de mercado».

BME siempre ha sostenido que es una mera plataforma operativa y que la responsabilidad de lo que se haga en ella es de los intermediarios que operan en ella, es decir, los brokers. No obstante, el Reglamento europeo sobre el Abuso de Mercado establece que los operadores de mercados y las empresas de inversión que gestionan un centro de negociación deben contar con sistemas y procedimientos efectivos para detectar y notificar órdenes y transacciones que puedan ir contra la ley.