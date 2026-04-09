Corporación Hijos de Rivera presenta su portfolio más innovador y diferencial en el Salón Gourmet 2026 

Corporación Hijos de Rivera participa en Salón Gourmets 2026, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid, con Estrella Galicia como cerveza oficial del evento y con Cabreiroá como agua oficial. La compañía revalida así un año más su apuesta por una de las principales citas profesionales del sector de alimentación y bebidas, consolidando su compromiso con el canal HORECA y su vinculación con la gastronomía.

Durante los cuatro días de feria, Corporación Hijos de Rivera presentará una selección de sus últimas innovaciones incorporadas a su portfolio desde un enfoque claro: acompañar a los consumidores en los nuevos momentos de consumo, desde el aperitivo hasta la sobremesa o el tardeo, con propuestas pensadas para enriquecer su experiencia de en cualquier instante.

“Nuestro objetivo es entender cómo evolucionan las tendencias y adelantarnos a las demandas de los consumidores. No es lo mismo un aperitivo, un tardeo o una cena. Por eso trabajamos con carteras de productos y rutas diferenciadas que nos permitan acompañar mejor a la hostelería en cada uno de esos momentos y ofrecer propuestas que aportan valor”, señalan desde la compañía.

En este contexto, destacan referencias que permiten acompañar al consumidor en distintos momentos a lo largo del día. Para el aperitivo, la compañía destaca Vermut Rivera, vinculado a la recuperación de este ritual como expresión de la cultura gastronómica contemporánea, o el Tinto de Verano La Tita, en pleno auge. En un registro más social, pensado para el tardeo, sobresale Amara Brava, su primer spritz ready to drink, con un perfil fresco y ligero que responde a ocasiones de consumo más informales y versátiles.

Ya en la mesa y en momentos de disfrute más pausados, Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones y materializa, en una receta única, el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años; o 1906 Red Vintage, una cerveza de referencia que ha obtenido múltiples reconocimientos en los certámenes cerveceros más prestigiosos del mundo.

Por su parte, Vanagandr, su propuesta en el universo de las ginebras, se orienta a la coctelería y al consumo más nocturno, reforzando además la presencia de Corporación Hijos de Rivera en segmentos premium de destilados. Esta ginebra gallega ha sido reconocida como la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva y prestigiosa a nivel internacional.

Estas propuestas conviven con otras categorías que reflejan la amplitud creciente del portfolio de la compañía, como Estrella Galicia Sin Gluten, las cervezas artesanas de Basqueland, la kombucha Soul K o los vinos de Grandes Pagos.

Cultura de cerveza y gastronomía en directo

La participación en Salón Gourmets 2026 contará también con una agenda de actividades orientadas a poner en valor la cultura de cerveza centradas en la evolución del servicio en barra y el maridaje gastronómico. El lunes 13 de abril, entre las 11:00 y las 13:00, el stand de Estrella Galicia (4A20) acogerá la Beer Master Sessions Final Madrid, en la que los mejores tiradores de cerveza de la Comunidad demostrarán su técnica y conocimiento, poniendo en valor la importancia del servicio en la experiencia del consumidor.

Por su parte, el martes 14 de abril, el Desafío XChef by Cervezas 1906 – Final Nacional reunirá en el Auditorio Gourmets (pabellón 8) a seis restaurantes finalistas seleccionados entre 125 establecimientos de toda España, que presentarán en directo sus propuestas gastronómicas armonizadas con distintas referencias de la familia 1906 desde las 11:00 hasta 14:00. Así, ofrecerán maridajes con cervezas que van desde opciones más ligeras hasta perfiles más intensos, adaptados a diferentes ocasiones de consumo en mesa. La entrega de premios tendrá lugar aproximadamente entre las 13.00 y las 14:00.

Con su participación en Salón Gourmets 2026, Hijos de Rivera continúa impulsando un modelo de crecimiento basado en la innovación, la diversificación y la cercanía al sector, reforzando su compromiso con el desarrollo de una hostelería más versátil, experiencial y alineada con las nuevas formas de consumo.