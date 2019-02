No han conseguido los objetivos que se habían marcado cuando iniciaron las protestas y los paros hace dos semanas.

Los taxistas de Madrid han desconvocado la huelga que mantenían desde el lunes 21 de enero. Con un resultado muy ajustado (53% a favor de no continuar y 43% a favor de continuar con los paros), los taxistas que han acudido a la votación en la sede de la Federación Profesional del Taxi en el barrio de Vallecas, han optado por poner fin a la huelga.

Con 7.843 votos, el sí (a continuar el paro) ha obtenido 3.522 sufragios, un 44,9%, mientras que el no ha sido respaldado por el 53,9% de los votos, con 60 votos en blanco y 28 nulos. A las 6 horas CET del miércoles 6 de febrero, los taxistas volverán a las calles.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha sido el encargado de comunicar el resultado de las votaciones en la sede de su organización patronal.

Al contrario que en Barcelona, los taxistas madrileños no han conseguido los objetivos que tenían en mente y que se marcaron cuando convocaron los paros hace más de dos semanas. En este periodo de tiempo ha habido incidentes de todo tipo en la capital pero la Comunidad de Madrid no ha cedido a las exigencias del grupo de taxistas.

Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, los taxistan han podido votar si continuar con las presiones a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. No obstante, durante el pasado lunes el propio Garrido les comunicó que retiraba su oferta por la cual proponía que las VTC de Uber y Cabify tuvieran que contratarse con al menos 300 metros de separación entre la persona que contrata el servicio y el vehículo. Esta oferta subía a 500 metros dentro del Ayuntamiento de Madrid, en una propuesta que contaba con la aprobación de la alcaldesa Manuela Carmena.

Desde hace ya muchos días, la situación del gremio era de batalla interna pues muchos profesionales no estaban de acuerdo en continuar con los paros dado que estaban afectando a sus economías. De este modo, los taxistas no han conseguido doblar el brazo del Gobierno regional del Partido Popular, que se ha visto fortalecido dado que la mayoría de sus principales dirigentes no repetirán en las próximas elecciones autonómicas.