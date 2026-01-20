Una empresa reduce la jornada a cuatro días y el problema nadie lo esperaba: un empleado tenía dos trabajos

La dirección de Metrickal, una empresa de contratación remota con sede en Barcelona, decidió probar en diciembre una jornada laboral de cuatro días para analizar cómo se organizaba el equipo y qué margen había para implantar modelos más flexibles. Para ello pidió a toda la plantilla que instalara DeskTime, un software que registra el uso del ordenador y permite conocer en qué se emplea cada tramo de la jornada laboral. La intención era medir procesos, no vigilar a nadie.

Ese análisis coincidió con una situación que ya preocupaba a la empresa. Uno de los trabajadores, contratado en 2022, llevaba meses acumulando retrasos y dejando tareas incompletas. También habían llegado quejas de varios clientes que no recibían a tiempo lo acordado. Aunque la empresa mantuvo reuniones con él para intentar reconducir el rendimiento, las mejoras fueron mínimas y el resto del equipo tuvo que asumir parte de su carga para evitar más problemas. Cuando comenzaron a revisarse los datos recogidos por DeskTime, quedó claro que la baja productividad no era casual. El registro mostraba que el empleado dedicaba una parte importante de su jornada a actividades que no tenían ninguna relación con Metrickal. De hecho, casi la mitad del tiempo lo empleaba en tareas de un segundo empleo que realizaba simultáneamente durante el horario oficial de la empresa.

Una empresa reduce la jornada a cuatro días y el problema nadie lo esperaba

El cofundador de Metrickal, Patrick Synge, explicó que llevaba tiempo con la sensación de que el trabajador estaba involucrado en algo ajeno a la empresa, aunque sin pruebas no quiso anticipar conclusiones. Las quejas y los retrasos, sin embargo, obligaban a revisar su caso de forma recurrente. La herramienta de seguimiento confirmó que el bajo rendimiento no se debía a problemas puntuales, sino a que gran parte de la jornada se destinaba a obligaciones externas.

El hallazgo situó al resto del equipo en una posición delicada. Habían estado cubriendo turnos, ajustando entregas y gestionando incidencias que se repetían desde hacía meses. Para Synge, mantener esa situación habría sido injusto para quienes cumplían con su trabajo y para los clientes que contrataban el servicio. De este modo y tras revisar todos los datos, se optó por comunicarle al trabajador que estaba despedido.

El despido y la postura de la empresa

Synge insistió en que la decisión no tenía que ver con la existencia de un segundo empleo, algo que él mismo considera legítimo siempre y cuando se realice fuera del horario principal. El problema, explicó, era utilizar el tiempo de Metrickal para trabajar en otra compañía, generando un perjuicio directo a los clientes y a sus compañeros.

El directivo señaló que no podía permitir que una situación así afectara a la calidad del servicio ni a la reputación de la empresa. Recordó que, como responsable del área comercial, su obligación es garantizar que los clientes reciban lo pactado y evitar que el rendimiento de una sola persona ponga en riesgo la relación con ellos.

Una reflexión para empresas que prueban la semana de cuatro días

El caso ha abierto internamente un debate sobre cómo gestionar equipos en remoto y qué herramientas son necesarias cuando se prueban modelos más flexibles, como la jornada laboral de cuatro días. En este caso, la monitorización no buscaba controlar, sino comprender de mejor manera cómo se distribuía el tiempo en un entorno descentralizado. Pese a ello, terminó destapando un problema que la empresa no había logrado demostrar antes.

A pesar de haber derivado en este incidente con uno de sus trabajadores, Metrickal ha confirmado que seguirá analizando si la semana laboral de cuatro días es viable a medio plazo, aunque ahora con un escenario más claro sobre cómo trabaja cada equipo y qué tipo de situaciones pueden afectar al funcionamiento general. La compañía recuerda que la flexibilidad no puede sostenerse sin transparencia y que el rendimiento de cada persona repercute directamente en el resto.

Una situación que refleja un debate creciente

El despido ha puesto sobre la mesa una realidad que muchas empresas ya afrontan: la compatibilidad de empleos en un contexto donde el trabajo remoto facilita tener más de una actividad profesional. Synge lo resumió de forma sencilla. No se trata de prohibir los trabajos secundarios, sino de garantizar que no interfieran en el empleo principal ni pongan en riesgo la organización.

El caso, aunque particular, se ha convertido en un recordatorio para empresas que están ajustando horarios, implantando sistemas híbridos o reduciendo jornadas. La confianza sigue siendo clave en estos modelos. Pero cuando esa confianza se rompe, aseguraba el directivo, es necesario actuar para proteger al equipo y a los clientes que dependen de él. En este caso además, todo se ha descubierto por tener instalado ese software remoto que permitía el trabajo desde casa y que la empresa pudiera también monitorear a sus empleados.