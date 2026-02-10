Se acabó el margen de maniobra para la recurrencia sin supervisión. El Gobierno ha hecho oficial un cambio de rumbo en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) en España, poniendo el foco sobre un perfil concreto: el trabajador que encadena dos o más bajas laborales en un mismo ejercicio.

Bajo la lupa de la Seguridad Social y siguiendo las recomendaciones de la AIReF, el nuevo protocolo busca frenar un gasto que se ha duplicado desde 2017 y detectar posibles irregularidades en los procesos de baja que, por su brevedad o repetición, pasaban hasta ahora bajo el radar.

El ‘doble check’ para las bajas recurrentes

El plan del Gobierno no es casual. Los últimos informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han detectado una «deficiencia estructural» en el sistema. Según los datos que maneja el Gobierno, una parte muy significativa del aumento del absentismo corresponde a empleados que solicitan la incapacidad de forma reiterada.

A partir de ahora, el sistema activará una alerta automática cuando un trabajador solicite su segunda baja en un periodo de 12 meses. Este control no implica una denegación automática, pero sí una fiscalización mucho más estrecha por parte de la inspección médica, que evaluará si existe una patología crónica subyacente o si, por el contrario, se está produciendo un uso fraudulento del sistema.

¿Por qué ahora? El agujero en las cuentas públicas

La razón detrás de esta vigilancia extrema es puramente económica. El gasto en prestaciones por incapacidad temporal alcanzó los 16.500 millones de euros en el último ejercicio, convirtiéndose en la segunda partida más grande de la Seguridad Social, solo superada por las pensiones.

Para atajar este agujero, Sanidad y Seguridad Social trabajarán de la mano con las mutuas para:

Cruzar datos en tiempo real : para identificar patrones de comportamiento y sectores con mayores tasas de repetición.

: para identificar patrones de comportamiento y sectores con mayores tasas de repetición. Reforzar la inspección médica : se dotará de más recursos al INSS para que las revisiones no se demoren y se ajusten a la realidad clínica del trabajador.

: se dotará de más recursos al INSS para que las revisiones no se demoren y se ajusten a la realidad clínica del trabajador. Controlar las bajas de «muy corta duración»: aquellas de entre 1 y 4 días, que son las que más han crecido y las que presentan una mayor dificultad de seguimiento.

El papel de las empresas y las Mutuas

Con esta oficialización, las empresas también tendrán un rol más activo en la comunicación de datos sobre el puesto de trabajo. El objetivo es determinar si la causa de las bajas recurrentes es el entorno laboral o si el trabajador requiere de una incapacidad permanente en lugar de constantes parones temporales que afectan a la productividad y a las arcas del Estado.