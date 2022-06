Muchas veces no prestamos atención al consumo de los electrodomésticos , pero es necesario entender cuáles son los que más consumen, para abaratar costes y evitar recibir facturas demasiado altas y también saber cuáles son aquellos de los que podemos hacer uso sin tanta preocupación, porque no gastan tanto como pensamos. Por este motivo en esta ocasión no queremos hablaros de aquellos que más gastan sino de los electrodomésticos que menos consumirán en casa este verano.

Electrodomésticos que menos consumen

Al margen de conocer bien qué electrodomésticos tenemos en casa y cuánto consumen, siempre debemos tener en cuenta que lo mejor es intentar reducir el gasto de cualquier aparato en casa, a pesar de esas franjas horarias en las que establece ahora el nivel de consumo. Tenemos que pensar que para una familia media de 4 personas, el gasto medio anual de electricidad de los electrodomésticos ronda los 600 euros.

Sin embargo, es evidente que habrán electrodomésticos que gastarán más que otros o que a la larga, aumentan más el precio reflejado en nuestra factura. Entre estos siempre «reinan», la lavadora, la secadora, el horno y también como no, ahora en verano, el aire acondicionado es responsable en gran parte de un aumento en el consumo y en el gasto de la luz.

¿Y cuáles son los electrodomésticos que menos consumirán este verano ? Son estos que te enumeramos a continuación de modo que puedes seguir usándolos sin problema en verano aunque con precaución.