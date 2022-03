Borja Fernández-Galiano, director de ventas institucional de Dunas Capital, explica en una conversación con OKDIARIO que la evolución de la economía dependerá mucho de cuánto dure el conflicto en Ucrania, sus consecuencias y las actuaciones que lleven a cabo los bancos centrales. El “gran problema”, indica es la subida de los precios. Una inflación desbocada, con un crecimiento bajo, lo que generas es estanflación, y eso se puede eternizar y matar el crecimiento de los próximos cinco años”.

Por tanto, advierte, los gestores deben “estar muy prudentes en el mercado, no tomar muchas posiciones de riesgo hasta que no esté el panorama muy claro”, aunque también “hay que ser valiente”. “En estos momentos es donde uno tiene que tratar de generar más valor, pero sin hipotecar el futuro de un vehículo como un fondo de inversión”.

A pesar de las caídas que se están dado en la mayoría de fondos de inversión, Fernández-Galiano presume de que – en el momento de realizar esta entrevista – todos los de Dunas Capital, menos uno, están en positivo en el año. “Nos anticipamos a todo lo que estaba pasando en el mercado e implementamos unas estrategias de coberturas que están funcionando de maravilla”, apunta.

“Aplicamos una gestión colegiada que es única en el sector. Aquí no hay un gestor estrella, sino que son todos los miembros del equipo gestor los que toman decisiones para todos y cada uno de los productos, con una estrategia de precios muy ajustada para alinear los intereses de la compañía con los de nuestros inversores”, destaca.

En la parte de gestión de activos tradicionales, Dunas Capital tiene una oferta muy ajustada. Por un lado, cuatro fondos de inversión de retorno absoluto que se gestionan con una misma filosofía, y por un mismo equipo, pero limitados por el perfil de riesgo. Su “buque insignia” es el Dunas Valor Prudente. Con el objetivo a 12 meses de superar al euríbor en 50 puntos básicos, neto de comisiones, su patrimonio roza los 700 millones de euros. Por el otro, cuentan con un fondo de renta variable europea de gestión activa y otro de gestión pasiva ESG indexado al S&P 500.

Bajo el paraguas del área de negocio más tradicional de Dunas Capital se encuentran 1.500 millones de euros en activos bajo gestión. Pero, además, la firma explota otras cuatro áreas: pensiones, inmobiliario, capital riesgo y la sociedad de valores Inverseguros.

“Tenemos tres fondos de pensiones individuales y estamos ahora mismo también creando un fondo de empleo. Estamos trabajando en la conversión de la cartera y lo tendremos ya plenamente operativo en breves semanas”, explica el director de ventas institucional de Dunas Capital. En la parte de real estate, trabajan con tres verticales – hotelero, residencial y logístico-, en tanto que en la de real asset han lanzado tres vehículos. Uno de ellos, dedicado al alquiler de aviones, cerró el año pasado tras alcanzar los 120 millones de euros.

Con todo, el patrimonio total del grupo roza los 2.000 millones de euros. “Lo suyo sería que en el próximo plan quinquenal, como mínimo, doblemos los activos que tenemos bajo gestión y que seamos una de las gestoras de referencia no solo en España, que ya lo somos, sino también a nivel europeo, donde todavía no hemos dado el salto”, indica Fernández-Galiano.

Aunque para lograr ese objetivo habla de crecimiento orgánico, el director de ventas institucional de Dunas Capital apunta que están ”muy atentos al mercado”. “Evidentemente, si hay alguna oportunidad de hacer algún tipo de crecimiento inorgánico a través de una fusión, de una compra o de un acuerdo de socios con una empresa que comparta nuestros valores y nuestra visión, ¿por qué no?”, añade.

Preguntado por la situación del value español, Fernández-Galiano puntualiza que ellos no son una gestora de valor como las que hay en España porque ellos no se circunscriben “única y exclusivamente a la renta variable”, sino que tratan de “buscar valor intrínseco en todos los instrumentos financieros emitidos por una empresa”

En cualquier caso, afirma, “el mercado español, es un mercado donde hay muchísimo talento. Aquí hay unos gestores de primer nivel y de una grandísima categoría y que están ávidos de crear proyectos desde cero para mostrar sus capacidades. Lo estamos viendo continuamente. Cada año surgen dos o tres compañías nuevas con este sesgo específico”. Por ello, está convencido de que “en los próximos meses y años habrá mucha compañía value nueva en España”.