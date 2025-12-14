British Sugar, filial de Associated British Foods (ABF) y propietaria de la marca textil Primark está poniendo en peligro el negocio del azúcar de remolacha en España. En concreto, en lo que va de año, desde ABF se ha decidido cerrar las operaciones de molturación en sus fábricas españolas de Miranda de Ebro y La Bañeza. De esta forma, la empresa ha optado por centralizar el procesamiento de la remolacha, enviando la materia prima de estas zonas a la fábrica de Toro (Zamora), que se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia.

Sin embargo, desde COAG alertan de que British Sugar «está poniendo en peligro el sector remolachero español». El motivo es que desde Coag denuncian que «British Sugar paga la remolacha a un precio bajo costes, lo que supone grandes pérdidas para los agricultores». Además, acusan a la compañía de importar azúcar de caña de otros países y transformarla en azúcar blanca en la factoría que tiene en España.

«Los precios que pagan son inasumibles, no podemos sembrar», denuncian desde COAG, a la vez de que alertan de que «ABF trae azucarillos de caña de países de fuera, como Sudamérica y Sudáfrica, y lo procesan en la planta de España».

Por tanto, desde la organización acusan a esta compañía de «competencia desleal», ya que «a los países de los que importa, como son los de Sudamérica y Sudáfrica, no se les exigen los mismos estándares de calidad que a los agricultores españoles de la remolacha». «No se le exige nada», insisten.

Se paga por debajo de costes la remolacha

Por otro lado, British Sugar, filial de Associated British Foods (ABF), ha decidido rebajar los precios de la remolacha a niveles ilegales, muy por debajo de los costes de producción (-40% respecto a la campaña pasada).

«Cada vez que alguien celebra una camiseta de cinco euros de Primark debería saber que la matriz de esa empresa está dejando sin futuro a los agricultores del norte de España. Ése es el verdadero coste del low- cost, aplicado en este caso al campo español», ha advertido el responsable del sector remolachero de COAG, Javier Briñas.

En este contexto, British Sugar plantea pagar 36-37 euro/tonelada, cuando los costes reales de producción (44-45 euro/T) superan ampliamente esa cifra, mientras que para el año que viene, la oferta que se ha puesto sobre la mesa rebajaría el precio percibido por los remolacheros a 18-20 euro/t.

Además, la decisión de enviar la remolacha a molturar a Toro, pese a que Miranda contaba con la infraestructura necesaria, agrava el problema: un sobrecoste estructural que, tarde o temprano, recaerá en las explotaciones, comprometiendo la viabilidad futura del cultivo.