El dinero máximo que debes tener en tu cuenta del banco, según la OCU

A pesar de que los ahorros siguen siendo parte importante para tener una buena economía, lo cierto es que la manera en la que manejamos el dinero en la actualidad ha cambiado radicalmente. La digitalización ha transformado los pagos en efectivo en algo casi anecdótico, dando paso a las tarjetas y a que por ejemplo podamos pagar o hacer transacciones con bizum de modo que debemos tener más controlado el dinero que tenemos ahorrado en nuestra cuenta bancaria. De este modo, revisar el saldo de la cuenta corriente es clave y sobre todo, debemos tener claro cuál es el dinero máximo que debes tener en tu cuenta del banco, algo de lo que nos informa la OCU.

Y es que aunque no lo parezca, guardar todo el dinero en una cuenta bancaria no siempre es la opción más segura ni la más rentable. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido resolver esta preocupación, lanzando una serie de recomendaciones sobre cuál es la cantidad ideal que debería mantenerse en una cuenta corriente. Esto no sólo responde a criterios de seguridad financiera, sino también a la necesidad de optimizar los ahorros y evitar posibles riesgos. A través de su informe, la OCU analiza los factores clave que influyen en la cantidad de dinero recomendada, destacando la importancia de contar con un colchón de seguridad ante imprevistos. Asimismo, advierte sobre algo que puede afectar mucho a nuestros ahorros si se produce algún problema y que tiene que ver con los límites del Fondo de Garantía de Depósitos y la necesidad de buscar alternativas de inversión para aquellos que acumulan cantidades superiores.

¿Cuánto dinero deberías tener en tu cuenta según la OCU?

La OCU establece que el saldo ideal en una cuenta corriente debe equivaler a tres mensualidades del salario neto. Esto significa que si una persona gana por ejemplo 1.500 euros al mes, no debería tener más de 4.500 euros en su cuenta corriente. Este margen garantiza suficiente liquidez para afrontar gastos recurrentes y posibles imprevistos sin caer en números rojos.

Según la OCU, mantener más dinero del recomendado en una cuenta corriente puede ser contraproducente por dos motivos principales. Por un lado, estas cuentas no generan intereses significativos, por lo que los ahorros pierden valor con el tiempo debido a la inflación. Por otro lado, existe un riesgo limitado de protección si se supera el límite garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos.

El Fondo de Garantía de Depósitos y sus límites

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) es un mecanismo que protege los ahorros de los clientes en caso de que una entidad bancaria quiebre. No obstante, esta garantía tiene un límite: 100.000 euros por titular y entidad. Esto significa que si una persona tiene una cantidad superior a esta cifra en una sola cuenta y el banco colapsa, el exceso no estaría cubierto.

Por esta razón, la OCU recomienda no sólo limitar el dinero en una cuenta corriente, sino también diversificar los ahorros entre diferentes entidades bancarias. De esta manera, se maximiza la protección del Fondo de Garantía de Depósitos y se reduce el riesgo de pérdida ante una eventual quiebra bancaria.

¿Por qué no es recomendable acumular grandes cantidades en la cuenta corriente?

Además de los límites del FGD, la OCU destaca que las cuentas corrientes no generan intereses significativos. Esto las convierte en una opción poco rentable para guardar grandes sumas de dinero. De hecho, con la inflación actual, mantener los ahorros en una cuenta corriente implica una pérdida de poder adquisitivo a largo plazo.

Otra razón fundamental es la necesidad de contar con un ‘colchón de liquidez’, es decir, una cantidad de dinero que permita afrontar imprevistos sin depender de créditos o préstamos. Reparaciones del coche, averías en el hogar o cualquier otro gasto inesperado pueden resolverse con facilidad si se tiene un fondo de emergencia equivalente a tres mensualidades.

¿Dónde invertir el dinero sobrante?

Para aquellos que cuentan con ahorros superiores a las tres mensualidades recomendadas, la OCU sugiere considerar opciones de inversión más rentables. Estas alternativas dependen del horizonte temporal y del nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir:

Inversiones a corto plazo : una opción segura y sencilla son los depósitos a plazo fijo, que permiten obtener una rentabilidad mínima con un riesgo casi nulo. Estos depósitos suelen tener una duración de entre 6 y 12 meses y ofrecen intereses algo más atractivos que las cuentas corrientes.

: una opción segura y sencilla son los depósitos a plazo fijo, que permiten obtener una rentabilidad mínima con un riesgo casi nulo. Estos depósitos suelen tener una duración de entre 6 y 12 meses y ofrecen intereses algo más atractivos que las cuentas corrientes. Inversiones a largo plazo: para plazos de entre 5 y 10 años, la OCU recomienda optar por fondos de inversión. Aunque presentan un mayor riesgo, también ofrecen una rentabilidad potencialmente superior. Además, permiten diversificar el capital en diferentes activos y mercados, reduciendo el impacto de posibles pérdidas.

¿Cómo ahorran los españoles?

Según los datos disponibles, la mayoría de los españoles siguen prefiriendo las cuentas corrientes como principal método de ahorro. Esta opción es especialmente popular entre los mayores de 65 años y los universitarios, quienes valoran la accesibilidad y seguridad que ofrecen estas cuentas.

Sin embargo, también ha crecido el interés por otras alternativas de ahorro. Los planes de pensiones y los fondos de inversión son cada vez más comunes, especialmente entre los hogares con ingresos medios y altos. Además, el ahorro en efectivo sigue siendo una práctica frecuente, aunque menos eficiente desde el punto de vista financiero.