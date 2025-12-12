El diario digital de Jaume Roures, Público, que desde que fue despedido de Mediapro en 2024 por los chinos de Orient Hontai rompió con su socio Tatxo Benet y ahora es el único propietario, ha agravado su situación financiera en 2023, último año registrado por la compañía editora. Público volvió a pérdidas en 2023 al perder más de 103.000 euros, frente a los beneficios de 15.000 euros en 2022, y los ingresos se ralentizaron hasta los 4,3 millones -4,6 millones en 2022-.

Además, Display Connectors, editora de Público, ha aumentado sus fondos propios negativos hasta 1,17 millones de euros, frente a los 1,06 millones de un año antes. La compañía ha sorteado de momento la situación de quiebra porque tiene todavía 1,18 millones de euros disponibles para cobrar de un préstamo participativo de cuatro millones que hicieron Roures y Benet en enero de 2018.

De acuerdo con el informe anual de la editora, de esos cuatro millones quedarían todavía aptos para cobrar 1,18 millones, cifra superior al agujero patrimonial. Estos préstamos participativos cuentan como fondos propios a la hora de determinar la situación financiera de las empresas.

Gracias a estos préstamos de 2018 la editora del diario de Roures ha podido esquivar la causa de disolución. En cualquier caso se trata de los resultados de 2023. En 2024, Benet decidió salirse de la empresa y se fue a un notario y oficializó la venta a Roures por un euro de su 50% en el capital de Display Connectors.

Las fuentes consultadas explicaron que Benet dio por perdidos los dos millones que invirtió en el diario y no reclamó a su ex socio el dinero que todavía quedaba de ese préstamo participativo.

La evolución de la empresa descubre que el diario de Roures está estancado. Los ingresos por publicidad no superan los cinco millones de euros desde hace años, mientras que el resultado es negativo a excepción de 2022 que ganó 15.000 euros.

Las pérdidas acumuladas del periódico alcanzan ya lo 2,6 millones de euros, desde el año 2012, cuando los dos empresarios recompraron la cabecera Público tras cerrar la versión en papel y mandar a los trabajadores al Fogasa sin pagarles la indemnización.

Después, se hicieron de nuevo con la cabecera del diario ofreciendo más en la pertinente subasta que un grupo de ex trabajadores del diario, que se habían agrupado para comprar la marca y sacar el diario de nuevo a la calle -ellos ofrecieron 210.000 euros-.

A finales de 2024, el Gobierno dio 15.000 euros a Público en concepto de patrocinio de unas jornadas organizadas por Público. Se trató de unas jornadas sobre Reconocimiento y Memoria Democrática de las Mujeres.

Roures ahora ha perdido su anterior poder empresarial. A mediados de 2024 fue despedido fulminantemente de Mediapro, la empresa que fundó con Benet, por los dueños chinos de la productora, el fondo Orient Hontai.

Además, Roures vendió el 5% que le quedaba en la compañía a los chinos, como estipulaba su contrato en caso de que quisiera venderlo. Ahora los chinos controlan el 85% del capital -si Benet vende su 5% también tiene que ofrecérselo primero a los chinos-.