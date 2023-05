Decathlon arrasa con las sandalias Skechers más bonitas y cómodas de su catálogo

Con la llegada de las altas temperaturas antes de lo esperado, son muchas las personas que visten ya sus prendas de verano, sin olvidar el llevar un calzado que sea más fresco. En el caso de que no sepas que sandalias ponerte ahora o de cara al verano, nada como elegir una novedad que puedes encontrar ahora en una de las tiendas de referencia. Las sandalias de Skechers más bonitas y cómodas han llegado Decathlon y están arrasando así que no las puedes dejar escapar.

Decathlon arrasa con las sandalias más bonitas de Skechers

Si deseas prepararte para el verano o de hecho deseas ponerte ya mismo, un calzado que no te de calor, tienes una de las mejores opciones en las sandalias Skechers On The Go 600-Brilliancy. Un modelo para mujer que Decathlon vende en color beis y que es la sandalia de la temporada.

Estas sandalias son la combinación perfecta de comodidad y estilo gracias a su diseño con tiras ajustables y además a ese color suave, que combina con todo.

Siendo de la marca Skechers, han sido fabricadas con el objetivo de garantizar una pisada segura y sobre todo cómoda. Algo que se consigue gracias a que cuentan con una plantilla perfilada Goga Mat y una entresuela acolchada y resistente, por lo que proporcionan una amortiguación suave y un soporte adecuado para los pies.

El empeine es además de malla y cuenta con esas mencionadas tiras con las que podemos ajustar y sujetar tanto la parte del tobillo (el cierre es de velcro), como la parte delantera del pie.

Además, gracias a su diseño permite una ventilación adecuada para mantener los pies frescos y secos en los días calurosos de verano. Por otro lado, las podemos meter sin problema en la lavadora (a una temperatura máxima de 30 grados).

Las sandalias Skechers On The Go 600-Brilliancy son perfectas para actividades al aire libre como caminar, hacer senderismo o andar en bicicleta. La suela resistente proporciona tracción y estabilidad, lo que las hace ideales para terrenos irregulares, así como para pisar por el asfalto de la ciudad en los días más calurosos que están por llegar.

No lo dudes porque estas son ya las sandalias que más se venden en Decathlon actualmente. Cuentan con una garantía de dos años y el precio está además rebajado, de modo que pueden ser tuyas por 49,99 euros así que si te gustan, no te lo pienses dos veces porque seguro que en breve van a estar agotadas.