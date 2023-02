Vuelven las famosas Adidas blancas a Decathlon

El calzado deportivo es imprescindible para millones de personas, y no sólo para hacer deporte, ya que es un calzado comodísimo y perfecto para diferentes rutinas diarias, como ir al colegio, salir a pasear o ir a trabajar, entre otras. Hoy te mostramos las míticas Adidas blancas que por fin están de vuelta en Decathlon y que lo más probable es que arrasen con todo y se agoten en poco tiempo, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones.

Decathlon cuenta en su extenso catálogo con una gran variedad de artículos de Adidas, tanto calzado como ropa, accesorios o complementos, siempre a los mejores precios, mucho más aún cuando se aplica algún descuento, siempre interesante por pequeño que pueda ser.

Las míticas Adidas blancas, de vuelta en Decathlon

Se trata de las Zapatillas Adidas Advantage Niños Blanco Cordones, inicialmente diseñadas para niños pero lo cierto es que están disponibles en las tallas del 35 al 39, por lo que muchos adultos las pueden utilizar también. Es uno de los diseños más clásicos de la firma alemana, tanto que suele ser difícil encontrar estas zapatillas, pero ahora están en Decathlon por un precio de 39,99€.

Estas míticas Adidas blancas son unas zapatillas deportivas diseñadas para acompañar a los peques y no tan peques en las actividades deportivas diarias, ideales incluso para salir a pasear, ir a la universidad, ir a trabajar, etc. Son súper cómodas, por lo que podrás ponértelas en diferentes situaciones sin importar cuántas horas debas tenerlas o si estás de aquí para allá, los pies no te van a doler por culpa del calzado.

Tienen detalles tan interesantes como caña de piel sintética en la que destacan las 3 míticas bandas del logo de Adidas, en este caso perforadas, además del logotipo en relieve impreso en el talón, suela de goma resistente a la abrasión, facilidad de poner y quitar gracias a su cierre de cordones con ojales anchos y forro textil acolchado para garantizar total comodidad siempre que las tengas puestas. Son blancas prácticamente en su totalidad, ya que tienen un par de detalles en verde que suponen un toque de color interesante y alegre.

Es importante que sigas al pie de la letra los consejos del fabricante para sus cuidados, como no lavar en la lavadora ni secar en la secadora, ya que en ambos casos podrían dañarse. Recuerda airearlas con frecuencia, especialmente tras su uso, y guárdalas siempre en un lugar seco.