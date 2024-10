Cuidado con las monedas que llevas encima: el aviso del Banco de España que lo cambia todo

El Banco de España ha lanzado un aviso que limita el número máximo de monedas que puedes llevar encima y con las que puedes pagar. El dinero en efectivo está desapareciendo por momentos, es un elemento que está destinado a estar en peligro de extinción. No deja rastro, por el que, el banco o los profesionales que analizan los hábitos de consumo de cada uno, lo tiene complicado para saber a dónde va ese dinero.

Por lo que, se está limitando desde hace años. Antes era, al contrario, la mayoría de los pagos eran en efectivo, incluso los de unas nóminas que ahora se cobran por el banco y siempre dejan huella. Todo lo que ganamos y también compramos parece que va llegando a toda velocidad y se marcha para darnos algunos datos importantes que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Es importante disponer de una serie de elementos que pueden cambiarnos la vida, en especial si podemos saber qué podemos hacer y qué no con nuestro dinero. El Banco de España ha lanzado un serio aviso sobre lo que se puede hacer y lo que no con monedas.

La cantidad de monedas que llevas encima cambia

Sin darnos cuenta podemos ir acumulando una cantidad de monedas considerable en nuestro bolso, coche o cartera. Poco a poco, a base de ir recogiendo esos cambios que quizás nos van dando y no miramos o comprobamos, simplemente dejamos las monedas en su sitio.

Puede dar lugar a más de una alegría o disgusto, dependiendo de cómo se mire. Deberemos estar pendientes de ese dinero que podría ser el que marque un antes o un después. De la mano de estos elementos que pueden ser los que nos vayan afectando, en especial cuando vamos a pagar.

Quizás no sabemos que no podemos llevar una cantidad de monedas ilimitada, sino que está marcada por unas directrices que acabará siendo lo que acabe marcando un antes y un después. Las monedas, al igual que ha pasado con los billetes o, en definitiva, con las cantidades de efectivo, la suma de todas y cada una de ellas puede meternos en un problema.

Empieza a recoger las monedas y cuenta las que tienes, quizás tengas un problema a la hora de determinar una cantidad o un número de monedas que puede ser el que marque una diferencia importante.

Este es el aviso del Banco de España que lo cambia todo

Será mejor que te prepares para hacer frente a este aviso del Banco de España que puede cambiarlo todo y que modificará por completo aquello que realmente necesitas. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para vivir unos días de restricciones en cuanto a la cantidad de monedas con las que puedes pagar.

Los profesionales deben conocer este elemento, que prohíbe pagar a los particulares cualquier elemento con una cantidad de monedas, es decir, existe una cantidad máxima, según el banco de España. Nos relata el blog de esta entidad que: «Los establecimientos no están obligados a aceptar más de 50 monedas en un pago, salvo que se trate de una “caja pública”, es decir, una ventanilla que dependa de un ente u órgano del sector público. Este límite de monedas es la norma muchas veces aplicada en la operativa diaria de los bancos, ya que el recuento de grandes sumas podría retrasar la atención al resto de sus clientes. Si tu entidad te acepta el ingreso de un número elevado de monedas, debe facilitarte un resguardo en el que figure la cantidad entregada. Si la entidad no realiza el recuento en el momento, en ese resguardo se deberá indicar también que el abono en tu cuenta está condicionado a un recuento posterior, por si hubiera discrepancia, y el plazo para que sea efectivo. Los profesionales de sectores como el comercio y la hostelería, que reciben en el día a día importantes cantidades de monedas, necesitan servicios especiales de caja. Las entidades se comprometen a aceptar, recontar, empaquetar y transformar la entrega periódica de moneda para su ingreso en cuenta, así como la remisión y entrega de reintegros en efectivo en moneda. Suelen derivar estos servicios a empresas subcontratadas, lo que no significa que puedan desentenderse de las incidencias que surjan por su actuación y deben responder ante el cliente, de conformidad con lo acordado».

Por lo que, si vas a pagar con estas monedas, el comercio en cuestión puede impedirte hacerlo. Otra cosa es que lo haga, en general, suelen ser muy flexibles con esta norma, lo importante es que los clientes estén contentos o al menos, puedan pagar de la manera que desees y hacerlo con un dinero que se han ganado y se ganan a pulso.